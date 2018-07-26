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Canından bezen damat çatıda ev kanunnamesi okudu

Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Ömerköy’de bir düğünde damat yapılan işkencelerle canından bezdi, çatıya çıktı gelinin "ev kanunnamesini" okudu.

İHA | 26.07.2018 - 09:38..
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Abdulkadir-Serap Şen çifti İznik’te dünya evine girdi. Ancak bir ömür sürecek olan mutluluğa adım atmak o kadar da kolay olmadı.

BAŞINDAN AŞAĞI UN SEPTİLER

Ömerköy’ün gelenekleri çiçeği burnunda damada zor anlar yaşattı. Renkli görüntülerin yaşandığı düğünde arkadaşları damadın başından aşağı un serpip yumurta pişirtti.

Canından bezen damat çatıda ev kanunnamesi okudu

DÜĞÜN ARACINI HALATLA ÇEKTİRDİLER

Üzerindeki elbiseleri yırtılan damat, gelinin içinde bulunduğu düğün aracını halatla çekmez zorunda kaldı. Ağıla sokulan damat, keçi yakalayıp süt sağdı.

EVİN ÇATISINA ÇIKTI

Başına gelmedik kalmayan Abdulkadir Şen, son olarak evin çatısına çıkarılıp, elinde müstakbel eşi Serap Şen’e ait ev kanunnamesini bağıra bağıra okudu. Damadın okuduğu espri yüklü sözler meydanda bulunan herkesi güldürdü.

GELİN HAZIRLADI: "EV KANUNNAMESİ"

İşte gelinin hazırladığı, damadın ise okuduğu ev kanunnamesi:

"İlk sabah kahvaltısını ben hazırlayacağıma söz veriyorum. Ev, mutfak ve cam temizliği yapacağıma söz veriyorum. İşten gelince eve girmeden kokmuş çoraplarımla içeri girmeyeceğime söz veriyorum. Her hafta seni annene götüreceğime söz veriyorum. Ufak tefek tartışmalar olduğunda seni anneme şikayet etmeyeceğime söz veriyorum. Her pazar ne olursa olsun sabah kahvaltısı ve akşam yemeğine götüreceğime söz veriyorum. Her çarşamba evde balık yiyeceğimize söz veriyorum. Çocuğumuz olduğunda senden fazla bakacağıma söz veriyorum. Kazandığım paranın yüzde 10’unu vereceğime söz veriyorum. Ve son olarak durumumuz bozulursa köye taşınmayacağıma söz veriyorum."

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