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Canını hiçe saydı 'Hayat cesurları sever' dedi

Adana'da Seyhan Nehri'nde yüzen 3 çocuktan biri, boğulma tehlikesinin sorulması üzerine, "Korkmak, korkakların işidir. Hayat cesurları sever" diye cevap verdi.

İHA | 23.06.2018 - 10:00..
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Sıcakların bunalttığı Adana’daki vatandaşlar, serinlemek için farklı yöntemlere başvuruyor.

Akıntının yoğun olduğu ve daha önce birçok boğulma olayının yaşandığı Seyhan Nehri’nde küçük yaştaki çocukların serinleme yöntemi, görenleri hayrete düşürdü.

Canını hiçe saydı 'Hayat cesurları sever' dedi

"BURASI DAHA KEYİFLİ"

Havaların sıcak olmasından dolayı serinlemek için yüzdüklerini söyleyen çocuklardan Metin, "Başka yerler de var ama burası daha keyifli. Akıntı var, daha temiz geliyor bize.” dedi.

"HAYAT CESURLARI SEVER"

Metin, boğulma tehlikesinin sorulması üzerine, "Korkmak, korkakların işidir. Hayat, cesurları sever." diye cevap verdi.

10 yaşlarındaki 3 çocuk, Ulus Parkı’nın arka tarafında bir süre yüzdükten sonra olay yerinden ayrıldı.

Canını hiçe saydı 'Hayat cesurları sever' dedi



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