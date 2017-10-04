İstanbul'da TEM Otoyolu Ispartakule mevkii Mahmutbey yönünde yol ortasındaki yaralı güvercini farkeden kamyon sürücüsü hemen aracını emniyet şeridine çekti. Akan trafiğe aldırmayan sürücü, yaralı kuşu kurtarmak için yola çıktı. Bu sırada kuşu ve sürücüyü farkeden bazı sürücüler araçlarını durdurdu.

GÜVERCİNİ ARACINA ALIP İLERLEDİ

Araçların arasında dolaşan sürücü, uçamadığı için çaresizce koşturan kuşu yakalamaya çalıştı. Sürücü, bir süre sonra kuşu yakalamayı başardı. Yaralı kuşu alan sürücü aracına binerek yoluna devam etti. O anlar arkadan gelen bir sürücü tarafından görüntülendi.

Canını tehlikeye atıp TEM'de yaralı güvercini kurtardı VİDEO