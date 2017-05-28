Çankaya Köşkü'nde kırmızı orman karıncaları

Karadeniz’de 1938-99 arasında kitlesel orman katliamları yapan, 60’lı yılların başından bu yana sistematik mücadeye rağmen yok edilemeyen en tehlikeli zararlılardan 12 dişli kabuk böceği istilasının Çankaya Köşkü ve Başbakanlık Resmi Konutu bahçesine ulaşması, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nı harekete geçirdi.

Isparta'da ilk kez 17 yıl önce transferine başlanan milyonlarca kırmızı karınca, iğne uçlu sedir ağaçlarına zarar veren böceklerle biyolojik mücadele için her yıl nisan ayında doğal yaşam alanlarından alınarak başka alanlara naklediliyor.

Bu kapsamda, Senirkent ilçesindeki bin 700 rakımlı Kapıdağ'dan gün doğarken alınan karıncalar, Yalvaç, Şarkikaraağaç gibi yüzlerce kilometre uzaktaki ormanlık alanlara taşınıyor.

BİR ORMANI TEK BAŞINA YOK EDEBİLİYORLAR

Ağaçları yiyerek kurutan, bir ormanı tek başına yok edebilen ve çabuk üreyen 12 dişli kabuk böceğine karşı, Çankaya Köşkü ve Başbakanlık Resmi Konutu’nun bahçesine baş düşmanı ve nesli koruma altında olan yüz binlerce kırmızı orman karıncası bırakıldı.

ŞEKER DE BIRAKILIYOR

AA'nın haberine göre, kraliçe karıncanın bulunmasının ardından yeni yuvanın devamını sağlayacak kadar karıncayı kasalara dolduran ekipler, onları yeni yaşam yerlerine taşımak için yeniden yola çıkıyor.

Karıncaları her yuvada bir kraliçe bulunmak üzere birden çok yuvaya paylaştıran ekipler, karıncalara geldikleri bölgeyi keşfedene kadar besin ihtiyaçlarını karşılaması için şeker de bırakıyor. Isparta'da 17 yıldır devam eden bu "zoraki göç" ile karıncalar, adaptasyon sağladıkları bölgede ağaçlara zarar veren böcekleri yiyerek, ormanlık alanların uzun vadede de olsa yok olmasının önüne geçiyor.

BİYOLOJİK YÖNTEMLER KULLANILIYOR

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ülke genelinde ormanlara zarar veren böceklerle mücadele için özellikle biyolojik yöntemleri kullandıklarını belirtti.

Eroğlu, şunları söyledi: “Zararlı böcekler ülkemizde ormanların sağlığını ciddi manada tehdit ediyor. Biz de tabiattaki diğer canlılara zarar vermemek ve insan sağlığı üzerinde olumsuz herhangi bir tesir oluşturmamak adına biyolojik mücadele metodunu kullanıyoruz.Bu metodu nasıl Çankaya Köşkü’nde uygulayıp başarılı bir netice elde ediyorsak, taşradaki ormanlarda da aynı şekilde uygulayarak başarı sağlıyoruz. Bu tür çalışmalarımıza bundan sonra da devam ederek orman varlığımızı korumayı sürdüreceğiz.”





KOKU CEZBEDİYOR

Karıncalardan kurtulabilen böcekler, “üreme sinyali” salgılayan kimyasal “feromon”la tuzağa çekilerek yok edilecek.

Çankaya Köşkü’nün bahçesinde, yerden 1.3 metre yükseklikte, ağaçlar arasına 41 feromon tuzağı konuldu, karınca kolonileri için yuvalar oluşturuldu.

“Feromon” tuzakları, böceklerin ağaçlara zarar verdiği bölgelerde asılıyor. Yakalanacak böceğin dişisinin kokusu tuzağa konuluyor.

Etrafa yayılan koku, böcekleri cezbediyor ve tuzağın içine çekiyor. Bu madde, doğayı kirletmiyor ve insan sağlığını tehdit etmiyor.

AĞAÇLARI KURUTUYOR

12 dişli böcek, kabuğunda oluşturduğu küçük delikten içeri girerek, ağacın kambiyum tabakasını yemeye başlıyor. Kısa sürede ağacın gelişmesini engelliyor, kurumasına neden oluyor.