Ankara'nın Çankaya ilçesinde seyyar bir satıcı balonlarını satmak üzere Çankaya Belediyesi yakınlarına geldi. Sivil kıyafetleriyle bölgede devriye gezen zabıta ekipleri balon satan adamı dövdü.

Çankaya'da zabıta dayağı kamerada İZLE



SATICI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Zabıtalarla yaşanan arbedede balonları patlayan satıcı, sinir krizi geçirdi. Bu anları ise bir vatandaş cep telefonuyla kaydetti. Bu sırada zabıtalardan biri görüntülere el koymak için çekim yapan kişinin yanına yaklaştı. Orada da bağırışmalar devam etti.