Çankırı Valisi eşiyle ilgili torpil iddiasını yalanladı

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, iline tayin edilen öğretmen eşi Seval Aktaş'ı 24 saat içerisinde Çankırı Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak atadığı yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Vali Aktaş, eşinin Rize'nin Pazar ilçesinde yaklaşık 15 yıl önce idarecilikle ilgili bir sınava girdiğini ve sınavı kazanan 3 kişiden birisi olduğunu söyledi.

"GELDİĞİ YERDE ŞUBE MÜDÜRÜYDÜ"

Milli Eğitim idareciliğinin, atama yapıldığında gidilen yerde yeniden kazanılması gereken bir hak olduğunu belirten Vali Aktaş, "Çankırı, benim çalıştığım 10'uncu yer. Her gittiğim yerde eşim yeniden o mücadeleye giriyor. Mesela Eskişehir'e gittik, orada da sınava girdi ve 98'le kazandı. Geldiğim yerde Milli Eğitimde şube müdürüydü." diye konuştu.

"TORPİL YAPILMIŞ GİBİ ALGILANIYOR"

Eşinin görevlendirilmesinin haksız bir algı oluşturduğunu dile getiren Aktaş, şöyle devam etti: "Sanki eşim idareciliği hak etmiş birisi değil de vali eşi olduğundan torpil yapılmış gibi algılanıyor. Bu son derece haksız bir algıdır. Eşim 15 yıldır idarecidir. Son derece deneyimli, 25 yıldır bu mesleğin mensubu. İdareciliği de kaymakam ya da vali torpili ile değil yüksek puanlarla herkesi geride bırakarak kazanmış. Önce kendisi okulda idareci olmak istedi, ben istemedim. 'Vali eşisin, orada olumsuzluklarla karşılaşırsın, sıkıntı yaşarsın, seni yapmayalım, başka görev al' dedik ama yok. 'İdealist insanım, okulda yöneticilik yapacağım' dedi."

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"VALİ EŞİ OLDĞU İÇİN..."

Eşinin okula gittiği gün oradaki öğretmenlerin, idarecilerin "Vali eşi geldi" diye rahatsız olduklarını anlatan Hamdi Bilge Aktaş, şunları söyledi: "Ben de bana izah ettiği zaman, 'Sen orada devam edersen, arkadaşlarımızın verimi olumsuz etkilenebilir.' dedim. Kendisini ikna ettim. Tabii vali eşi olduğu için her yerde çalışması sorun olabilir. Onun için yapabileceğimiz tek şey, Milli Eğitimde idarecilik vermekti. Milli Eğitim Müdürlüğünde de 2 müdür yardımcısı vardı. Onu da görevlendirdik. İsteyen herkes araştırabilir. İdareci, müdür yardımcısı olduğundan beri yüksek performansla çalışıyor, ilçeleri geziyor. Kendisine verilen görevleri layıkıyla yerine getiriyor."

"GÖREVLENDİRME 6 AYLIK"

Aktaş, vali eşinin sosyal görevleri de bulunduğuna işaret ederek, "Diyelim Başbakan, Cumhurbaşkanı, bakanlar eşleri ile geldi ya da belediye başkanının eşi var. Onlarla bazı faaliyetler yapmak durumunda. Onun için okul müdürlüğü yapması çok uygun olmaz diye düşündük. Bu görevlendirme 6 aylık, bugünün görevlendirmesi değil. 6 ay sonra tekrar getirilip konulan bir şey. Bunu ben de anlamış değilim. Halkımızın takdirine sunuyorum." ifadelerini kullandı.

