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Çankırı'da 15 türde 140 parça fosile ulaşıldı

Çankırı'da bu yıl yürütülen kazı çalışmalarında 8,5 milyon yıllık olduğu bilinen tam gergedan kafatasının da bulunduğu 15 türde 140 fosile ulaşıldı.

AA | 17.08.2018 - 13:05..
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Çankırı'da "Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi"nde bu yıl yürütülen kazı çalışmalarında, aralarında gergedan kafatası da dahil 140 fosil bulundu.

1997 yılından bu yana süren kazı çalışmaları, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Sevim Erol başkanlığında devam ediyor.

Çankırı'da 15 türde 140 parça fosile ulaşıldı

140 PARÇA FOSİL ELDE EDİLDİ

Bugüne kadar milyonlarca yıllık bir çok kalıntıya ulaşılan kazılarda, bu yıl 15 türde yaklaşık 140 parça fosile ulaşıldı. Bunlardan ön önemlisini ise gergedana ait tam kafatası oluşturuyor.

Çankırı'da 15 türde 140 parça fosile ulaşıldı

"GERGEDANA AİT KAFATASI BULDUK"

Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, 20 yıldır Çorak Yerler'de kazı çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Sezon çalışmalarının sonuna yaklaştıklarını belirten Ayla Sevim Erol, "Bu seneki çalışmalarımızda gergedana ait tam bir kafatası iskeleti bulduk. Hitit, Mehmet Akif Ersoy ve Ankara Üniversitesi'nden gelen hocalarım kafatasını çıkarmaya çalışıyor" dedi.

Çankırı'da 15 türde 140 parça fosile ulaşıldı

500'E YAKIN KAFASI ÇIKARILDI

Kazı çalışmalarının yapıldığı bölgede gergedanların bulunmasının arazinin sulak bir alan olduğunu ispatladığını belirten Erol, "Şu ana kadar bu bölgeden gergedanlara ait 3 farklı türü elde ettik. Bölgeden gergedanlara ait 500'e yakın kafatası çıkarıldı. Şimdi de iri gergedanlara ait bir gergedanın kafatası çıkarılmak üzere" diye konuştu.

Çankırı'da 15 türde 140 parça fosile ulaşıldı

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