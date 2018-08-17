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Çankırı'da 8,5 milyon yıllık fosil bulundu

Çankırı'da zürafa, at, küçük koyun, keçi türlerinin yanı sıra 8,5 milyon yıllık olduğu değerlendirilen tam bir gergedan kafatasına ulaşıldı.

AA | 17.08.2018 - 12:58..
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Çankırı'daki 'Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nde bu yıl yürütülen kazı çalışmalarında, aralarında tam bir gergedan kafatasının da yer aldığı yaklaşık 140 fosil bulundu.

Fatih Mahallesi'ndeki lokalitede 1997 yılından bu yana süren kazı çalışmaları, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Sevim Erol başkanlığında devam ediyor.

Çankırı'da 8,5 milyon yıllık fosil bulundu

140 PARÇA FOSİL

Bugüne kadar milyonlarca yıllık pek çok kalıntıya ulaşılan kazılarda bu yıl 15 türde yaklaşık 140 parça fosile ulaşıldı. Bunlardan ön önemlisini ise tam bir gergedan kafatası oluşturuyor. Prof. Dr. Erol yaklaşık 20 yıldır Çorak Yerler'de kazı çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Sezon çalışmalarının sonuna yaklaştıklarını belirten Erol, "Bu seneki çalışmalarımızda gergedana ait tam bir kafatası iskeleti bulduk. Hitit, Mehmet Akif Ersoy ve Ankara Üniversitesinden gelen hocalarım kafatasını çıkarmaya çalışıyor." dedi.

Çankırı'da 8,5 milyon yıllık fosil bulundu

3 FARKLI TÜR

Kazı çalışmalarının yapıldığı bölgede gergedanların bulunmasının arazinin sulak bir alan olduğunu ispatladığına işaret eden Erol, "Şu ana kadar bu bölgeden gergedanlara ait 3 farklı türü elde ettik. Bölgeden gergedanlara ait 500'e yakın kafatası çıkarıldı. Şimdi de iri gergedanlara ait bir gergedanın kafatası çıkarılmak üzere." diye konuştu.

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