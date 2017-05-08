Çankırı'da görülmesi gereken yerler

Çankırı’da Neolitik Devirden (M.Ö.7000-5000) bu yana kesintisiz bir yerleşim sürmektedir. Diğer şehirlere nazaran daha az göç veren şehirde yaşam her daim sürmüştür. Sırasıyla Hitit, Frig, Kimmer, Pers, Büyük İskender, Roma, Bizans, Selçuklu, Danişment, Candaroğlu ve Osmanlı dönemlerini yaşayan kent, Bizans döneminde Germanikopolis ve Gangra, daha sonraları Kengri olarak adlandırılmış, Cumhuriyet Dönemi’nde ise Çankırı adını almıştır.

Yılın yarısında karlı dağları, topraklarının üçte birini kaplayan ormanları, kamp, karavan, yaya ve atlı yürüyüş, bisiklet, fotoğrafçılık ve avcılık gibi pek çok turizm çeşidine elverişli yaylaları, zengin termal kaynakları ve içmeleri, yüzyıllardır yaşatılan kültürel değerleri, sevecen insanları ve geleneksel konukseverliği ile doğayla baş başa kalmak ve şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler için idealdir.

TERMAL KAYNAKLARI

Şıhlar Nezle Suyu (Korgun)

Hışıldayık İçmesi (Kurşunlu)

Bozan Hamamı (Ilgaz)

Bayramören İçmesi (Kurşunlu)

Çavundur Termali (Kurşunlu)

Acısu Termali (Kurşunlu)

YAPITLARI

Beşdut Kaya Mezarları (Beşdut Köyü, Merkez)

İndağı Kaya Mezarları (İnköy, Ilgaz)

Sakaeli Kaya Mezarları (Sakaeli, Orta)

Karataş Hamamı (Merkez)

Çarşı Hamamı (Merkez)

Kurşunlu Hamamı (Kurşunlu)

Tuz Mağarası

Çivitçioğlu Medresesi (Merkez)

Karataş Medresesi

Kirmanoğlu Medresesi

Çankırı Kalesi

Çankırı Müzesi

ÇANKIRI MÜZESİ

1972 yılında ziyarete açılan Çankırı Müzesi, Anadolu’da yaşamış olan medeniyetlere ait eserlerin sergilendiği ve Anadolu’nun önemli arkeolojik sergi alanlarından biridir.

Çankırı’da 116 parça eserin belli bir yerde toplanması için müze çalışmalarına başlanmıştır. İlk olarak 1972 yılında Halk Eğitim binasının alt katına düzenlenen Çankırı Müzesi, mevcut olan koleksiyonlarıyla sergilenmiştir.

Bu çalışmayla Çankırı’nın ilk Arkeolojik ve Etnografya Müzesi açılmıştır. Daha sonrasında 1976 yılında Halk Eğitim binası yıkılmış ve eserler Çankırı Lisesi’nin bir sınıfına yerleştirilmiştir. Halk Eğitim’in yerine yapılan 100. Yıl Kültür Merkezi’nin yapımı bitince eserler 23 Ağustos 1981 kültür merkezine taşınmıştır.

Teşhir salonunda bulunan arkeolojik ve etnografik eserler ilginizi fazlasıyla çekecek. Hellenistik, Eski Tunç Çağı, Roma ve Bizans dönemine ait eserler değişik zamanlara götürecek ve hiç yaşamadığınız anlara sürükleyecek. Türkiye’nin ilk fosil müzesi olan Çankırı Müzesinde Tıp aletleri kandiller, iğneler, yüzük kaşları, süs eşyaları, bronz aletler ve koku şişeleri göze en çok çarpan parçalar arasındadır. tarihe bir ilgi duymasanız bile Çankırı Müzesi, kesinlikle sizi etkisi altına alacak. Bunun yanında tarihi araştırma yapanlara da fazlasıyla yardımcı olacaktır Çankırı Müzesi.

SAKAELİ KAYA MEZARLARI

Genel olarak Roma ve Bizans Dönemlerine ait olduğu tahmin edilen bu mezarlar, Çankırı'ya 69 km mesafedeki Orta ilçesinin 8 km kuzeydoğusunda yer alan Sakaeli Köyü'ndedir.





Gelin Kayası mevkiinde bulunan bu bölge turizm açısından oldukça önemlidir. Sakaeli Kaya Mezarları’nın her bölümü ayrı genişliğe ve yüksekliğe sahiptir ve hepsinin birbirine bağlı geçiş yolları vardır. Aynı zamanda yaşam alanı olarak da kullanılan Sakaeli Kaya Mezarları, Çankırı gezinizin bir parçası olabilir.

CENDERE (SALMAN) HÖYÜK

Salman Höyük, Ilgaz’ın güneydoğusunda Çankırı-Kastamonu yolunun kenarında 20-25 metre yüksekliğinde Cendere Köyü’nün sınırları içinde bulunmaktadır. Kaçak definecilerin zarar verdiği bu höyüğün çevresinde Roma ve Bizans dönemleriyle tarihlendirilen çok sayıda pişmiş toprak esere rastlanmıştır. Bunun dışında, buradaki yerleşimin Roma döneminden çok daha eskiye gittiği sanılmaktadır.

Höyüğün yakınlarında, Devres Çayı’nın güneyindeki kayalıkların doğuya bakan yamaçlarında da kaya mezarları, mağaralar bulunmaktadır. Bu mağaralardan bazılarının Hıristiyanlığın erken dönemlerinde dini amaçlı kullanıldıkları sanılmaktadır. Bu mezarlarda irili ufaklı mezar odaları bulunmaktadır. Bazı buluntulardan da buralarda insanların yaşadıkları anlaşılmaktadır. Mezarlar kare, dikdörtgen planlı, bazıları düz kubbeli ve semer dam tavanlıdır. Duvarlara açılmış olan irili ufaklı nişler mezar olarak kullanılmıştır.

ÇANKIRI KALESİ VE EMİR KARATEKİN TÜRBESİ

Kale, şehrin kuzeyinde küçük bir tepe üzerine kurulmuştur. Surları moloz taş ve tuğla karışımı ile inşa edilmiştir. Geçmişte yerleşim yeri olarak da kullanılan kaleden günümüze birkaç sur kalıntısı ulaşmıştır.





Geçmiş yıllarda çevre düzenlemesi yapılarak ağaçlandırılan Kale halkın rağbet ettiği bir mesire yeri ve aynı zamanda ziyaretgâha dönüşmüştür.

Çan­kırı’nın yanı sıra Kastamonu ve Sinop’un da Fatihi olan Selçuklu Komutanı Karatekin Bey'e ait türbenin burada bulunması kalenin önemini bir kat daha artırmaktadır.





Yalın bir yapı olan ve Danişmetliler Dönemi'ne ait olduğu düşünülen türbede Karatekin Beyle birlikte Eşi Meryem Hatun ve iki çocuğu yatmaktadır. ÇANKIRI TUZ MAĞARASI 5 bin yıllık geçmişe sahip Tuz Mağarası, Türkiye’nin en büyük kaya tuzu rezervini bünyesinde barındırmaktadır. Burada yapılan üretimlerin ardından mağarada birçok galeri oluşmuştur. İçerisinde bulunan ve tuzdan oluşmuş sarkıt ve dikitler oldukça çekici. İlçe merkezine 20 km uzaklıkta bulunan mağarayı gezmeden önce izin almanız gerekmektedir.

Tuz Mağarası’nın girişinden bir kamyon rahatlıkla geçebilir ve içerisi karayolu tünelleri gibidir. Bu mağarayı ziyaret edenler muhteşem atmosferde uzun ve keyifli bir yeraltı dünyasına tanık olur. Mağaranın en dikkat çekici durumu; burada bulunan ve 200 yıldır bozulmadan kalan bir eşeğin cesedidir. Bulunduktan sonra MTA Müzesi’ne kaldırılmıştır. Fakat ceset bozulmaya başlayınca tekrar mağaraya getirilmiştir. Çankırı’ya yolunuz düşerse kesinlikle Tuz Mağarası’nı ziyaret etmelisiniz. ALPSARI GÖLETİ Korgun ilçesine 10, İl Merkezine 22 km mesafede bulunan Alpsarı Göleti yaklaşık 227.000 m2 lik alanıyla çevrenin en büyük göleti konumundadır. Alanın topoğrafik yapısı ve bu yapıyla bütünleşen bitki örtüsü’nün güzelliği nedeniyle ilgi duyulan önemli bir mesire yeridir. (Alpsarı Göleti'nin donmuş halinden bir kare)



ILGAZ - KADIN ÇAYIRI YILDIZTEPE

Ilgaz Dağı’nın eteklerinde kurulmuş olan Yeşil Ilgaz, tarihi, kültürü, mimari ve doğal güzellikleri, coğrafyası ve tarihiyle her zaman dikkatleri üzerine çekmiştir.

Kışın beyazın maviyle buluştuğu yerde kış sporlarının, yazın yeşilin gökyüzü ile birleştiği yerde doğa sporlarının yapıldığı “Çankırı’nın İncisi Ilgaz”, Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan uluslararası E 80 Devlet Karayolu ile Ankara-Çankırı-Kastamonu-Sinop’u birbirine bağlayan D 765 Devlet Karayolunun kesiştiği noktada yer alması, büyük kentlere yakın olması ve onlarca arkeolojik alan ve sivil mimari örnekleriyle tarih, doğa ve kış turizminin önemli merkezlerinden birisidir.

BAYRAMÖREN TARİHİ AHŞAP KÖPRÜSÜ

Melan Çayının üzerinde kurulmuş olan köprü özellikle yayaların ve hayvanların geçişleri için vadinin iki yakasını birbirine bağlayan önemli bir geçit durumundadır. Yapılış tarihi kesin olarak bilinmeyen köprünün yapılan araştırmalara göre XIX. yy’da ilçe halkının gayretleri ile yaptırılmış olabileceği tahmin edilmektedir.





Tarihi köprü, düzgün kesme taş malzemeden örülmüş üç ayak üzerine keresteler yardımıyla tesis edilmiş bir mimari sergilemektedir. Bu ayaklar suyun geliş yönünde üçgen, gidiş yönünde ise dikdörtgen şekilli olarak yapılmıştır. 3,90 m genişliğinde ve 40,40 m uzunluğunda olan köprü, ahşap çivilerle tutturulmuş iri kerestelerin kademeli olarak üst üste konulmasıyla yapılmış olup üzeri ise oluklu kiremit örtülü iki yana meyilli bir ahşap çatıyla kapatılmıştır.

KOCA MEŞE

İl merkezine 27 km uzaklıktaki Yapraklı İlçemize bağlı Karacaözü Köyünde bulunan ve 2006 yılında tescil edilerek koruma altına alınan meşe ağacının 500 yaşında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyanın en yaşlı meşelerinden biri olan Koca Meşe’nin gölge alanı 256 m2 olup çapı ise 12,20 m dir.

ULU CAMİİ (SULTAN SÜLEYMAN CAMİİ)

Osmanlı Sultanı Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle Mimar Sinan’ın kalfalarından Sadık Kalfa tarafından yapılan cami, 1558 yılında ibadete açılmıştır. Merkez ilçede bulunan ve kare planlı olan Cami’nin üzerinde, ortada büyük tam kubbe ile bu kubbenin dört tarafında yarım kubbeler yer almaktadır.Duvarları ve minaresi kesme taş, kubbe üstleri kurşun kaplıdır.

ÇANKIRI EVLERİ

Çankırı'da bulunan toplam 108 tane ev Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu'nun kararı ile tescil edilmiş olup koruma altına alınmıştır.





Çankırı Evleri, Türk Evi'nin tüm özelliklerini taşımakla birlikte; genellikle iki katlı yapılmıştır. Birinci kat kışlık olarak tasarlanır, burada mutfak ve oturma odaları bulunurdu. Gün içerisinde en çok zaman geçirilen yer yine birinci kat olurdu. İkinci kat ise; manzaraya sahiptir ve genellikle misafirler için ayrılmış olan kattır. Her evin ikinci katında bir başoda bulunur. Bunun yanı sıra her odada yüklük tahta dolaplar vardır. Bu dolapların bir tanesi gusülhane olarak kullanılırdı.



