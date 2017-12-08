Çankırı'da otomobil ineğe çarptı: 2 yaralı

Ilgaz tarafından Çankırı istikametine seyir halindeki A.A. idaresindeki 30 RB 3080 plakalı otomobil bir anda yola çıkan ineğe çarptı.
İNEK TELEF OLDU
Çarpmanın etkisiyle aracın ön camından içeri giren inek telef olurken, sürücü ile birlikte araçta bulunan F.A. da yaralandı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Yaralılara ilk müdahale olay yerinde 112 sağlık ekiplerince yapıldı.
Çankırı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Telef olan hayvan ise olay yerine gelen traktör ile kaldırıldı.