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Çankırı'nın 'Asker Balıkları' Afrin'e gitti

Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde bulunan ve halkın kutsal olarak gördüğü balıkların sayısı azaldı.

İHA | 10.03.2018 - 14:59..
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Çankırı'nın Atkaracalar ilçesine bağlı köyünde bulunan suda yaşayan balıkların son günlerde normele nazaran az görülmesi Kurtuluş Savaşı'ndan beri bilinen efsaneyi akıllara getirdi. Balıkların Afrin'e gittiği düşünülüyor.

Çankırı'nın 'Asker Balıkları' Afrin'e gitti

"URFA'DAKİ BALIKLARLA AYNI"

Balıklara bakan ve oraya gelen ziyaretçilere bilgilendirmede bulunan Ahmet Öztürk, balıkların türünün henüz tespit edilemediğini aktararak, "Bu balıkların türü araştırılıyor, henüz bunların türüne rastlanamadı. Urfa'daki Balıklı Göl'deki balıkların aynı türde olduğu görüldü. Burada sürekli suyun tahlilleri yapılıyor, balık olduğu halde mikrobik bir maddeye rastlanılmadı. Suyun mantar sedef gibi cilt hastalıklarına faydalı olduğu söyleniyor. Bunu sebebini de bir profesör şöyle açıklıyor, 'su yer altından gelirken mineral madde getiriyor. Bir de balığın salgıladığı yağ var. Buradaki balıkların sayısının 600 olduğu yıllardan beri tespit ediliyor. Ama şua ara sayıda bir azalma olduğunu gözlemledik." dedi.

Çankırı'da şifa dağıtan balıkların sayısı azalıyor VİDEO

Çankırı'nın 'Asker Balıkları' Afrin'e gitti

"KUTSALLIĞI VAR"

Geçmiş zamanlarda anlatılan olaylardan bahseden Öztürk, "Bu balıklar zamanında bir kişi tarafından yenilmeye teşebbüs edilmiş. Birkaç tane balık yakalıyor, burada aynı gece rahatsızlanıyor ve vefat ediyor. Hanımı ise 25 sene bu köyü ziyarete gelmiş, eşinin ölümünün sebebinin bu olduğunu yıllarca bizim insanlarımıza anlatılmış. Atalarımızın zamanında yaşanmış bir olay. Bu balıklar yenilmiyor. Kutsallığı var." diye konuştu.

Çankırı'nın 'Asker Balıkları' Afrin'e gitti


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