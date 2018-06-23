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Çanlar Kılıçdaroğlu için çalıyor

Muharrem İnce'nin büyük İstanbul mitinginde Maltepe sahili dolgu alanı doldu taştı.

Haber Merkezi | 23.06.2018 - 14:23..
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Çanlar Kılıçdaroğlu için çalıyor

Özellikle Kemel Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu CHP'nin tarihinde görüp görebileceği en kalabalık Maltepe mitingi gerçekleşiyor.

Çanlar Kılıçdaroğlu için çalıyor

KILIÇDAROĞLU'NU SOLLADI

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 2010'dan bu yana genel başkanı olan ve bu süre zarfında 8 seçim kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, bu süre içerisinde onlarca miting yapsa da hiçbir miting alanını, kendisi tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Muharrem İnce kadar insana hitap edememişti.

Çanlar Kılıçdaroğlu için çalıyor

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi ViDEO

MALTEPE'Yİ DOLDURDU

Yarın gerçekleşecek olan seçim için son mitingini İstanbul Maltepe Miting Alanı'nda gerçekleştiren Muharrem İnce, oldukça geniş bir kitleye hitap ediyor.

Çanlar Kılıçdaroğlu için çalıyor

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