Canlı aşı, fareleri Zika virüsünden tamamen korudu

Bilim insanlarının, aşının geliştirilmesi için Zika virüsü üzerinde, genomunun bir kısmını silerek düzenleme yaptığı ve canlı aşının tek bir dozdan sonra fareleri Zika'dan tümüyle koruduğu ifade edildi.

Elde edilen verilerin, aşının güvenlik ve etkinlik dengesinin iyi olduğunu gösterdiği de kaydedildi.

İLK KEZ MAYMUNLARDA GÖRÜLDÜ

Sivrisinek ısırması dışında kan ve cinsel ilişki yoluyla da bulaştığı ortaya çıkan Zika virüsüne, ilk kez 1947'de Uganda'nın Zika ormanlarındaki maymunlarda rastlanmıştı. Uzun yıllar görülmeyen virüs, Mayıs 2015'te Brezilya'da tekrar ortaya çıkmıştı. Zika virüsünün hamile kadınlara bulaşması halinde bebeklerde nörogelişimsel bozukluğu ifade eden mikrosefaliye neden olduğu düşünülüyor. Ateş, gözlerde kızarma, kusma, döküntü, baş, kas ve eklem ağrısı gibi belirtileri bulunan hastalığın özgün bir tedavisi ve aşısı bulunmuyor.