Canlı bomba olması istendiğini söyleyen öğrenci gözaltına alındı

Şırnak'ta devriyeye çıkan askerler, yol kenarına tuzaklanmış el yapımı patlayıcıyı fark ederek imha etti.

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Londra'daki paniğin sebebi iki kişi serbest kaldı

Londra'daki Oxford Circus metrosunda kavga ederek büyük paniğe neden olan iki kişi, serbest bırakıldı.