Canlı bomba olması istendiğini söyleyen öğrenci gözaltına alındı

Üniversite öğrencisi Ercüment Y., bindiği yolcu minibüsü, vücuduna iğne yapılıp hipnoz edildiğini ve canlı bomba olması istendiğini söyledi. Panik yaşayan yolcular polisi aradı.
BİLGİSAYARINA EL KONDU
Kendisine yardım edilmesini isteyen Ercüment Y., polis tarafından arandı. Sütçü İmam Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ercüment Y., sırt çantasını açıp içerisindeki bilgisayarı göstererek bomba olmadığını söyledi. Suç unsuru bulunmayan genç öğrenci, gözaltına alındı.
Ekipler, öğrencinin bilgisayarına da el koyarken, minibüs yolcularıyla yoluna devam etti ve yol yeniden ulaşıma açıldı. Ercüment Y.'nin terörle bağlantısı araştırılıyor.