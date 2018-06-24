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Canlı bomba saldırısında felç olan mühendis oy kullandı

İstanbul’da 2016 yılında havaalanında meydana gelen canlı bomba saldırısında kızı ile yaralanan ve felç olan maden başmühendisi Asım Özkan, oyunu evine getirilen seyyar sandıkta kullandı.

İHA | 24.06.2018 - 11:55..
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Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde 2016 yılının Haziran ayında canlı bomba saldırısı yaşandı. Yaşanan olayda TTK Makine İkmal Daire Başkanlığında görevli başmühendis Asım Özkan ve kızı Ayşe Özkan yaralandı.

SEYYAR SANDIK KURULDU

Saldırıda belinden aşağısı felç olan ve tedavisine evinde devam edilen Özkan, oyunu YSK tarafından ilk kez gerçekleştirilen seyyar sandık uygulaması ile evinde kullandı.

Canlı bomba saldırısında felç olan mühendis oy kullandı

"TERÖRÜN SONUÇLARINI YAŞAYAN BİR VATANDAŞIM"

Yaşadığı olayın ardından felç kaldığını ve terörün sonuçlarını yaşadığını ifade eden Özkan, “Bu seçimde başlayan yeni bir uygulamayla engelliler için tanınan bir hak için uygulanan evde oy kullanma sistemiyle oyumu kullandım. Vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu seçimin ve bundan sonraki seçimlerde sevginin gücünün üstün olmasını, insanların canlı bomba olmamasını, terörist olmamasını, terörden uzak kalmasını diliyorum. Bir terörün sonuçlarını yaşayan birisi olarak engelli duruma düşmüş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Dilerim bu tür olaylar bundan sonra tekrarlanmaz. Sevginin gücü insanlığa hakim olur. İnsanlığın hiçbir yerinde terör olmaz, canlı bombalar olmaz. İnsanlar hayatlarından koparılmaz. İnşallah bu seçim ülkemize ve bütün insanlığa hayırlı olur.” dedi.

Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından belirlenen 23 adrese seyyar sandık götürülerek engellilere oy kullandırılacağı öğrenildi.

Canlı bomba saldırısında felç olan mühendis oy kullandı

Canlı bomba saldırısında felç olan mühendis oy kullandı

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