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Canlı canlı toprağa gömülen bebek ölümden kurtarıldı

Hindistan'da canlı canlı toprağa gömülen bebek, çevredekilerin olayı fark etmesiyle ölümden kıl payı kurtuldu.

29.03.2017 - 09:26
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Hindistan'da canlı canlı toprağa gömülen yeni doğmuş bebek çevredekilerin, tüyler ürperten olayı fark etmesiyle ölümden son anda kurtarıldı. 4 ile 6 saat önce doğduğu tahmin edilen kız bebek acil olarak topluluk sağlık merkezinde tedavi altına alındı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ülkenin kuzeyinde Odisho bölgesinde Jajpur kentinde Hindistan Sağlık Bakanlığına bağlı sosyal sağlık görevlisi çevre sakinleri tarafından şans eseri kurtarılan bebeğin, sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

BAŞ AŞAĞI GÖMÜLMÜŞ

Bebeği kurtaranlardan Alok Ranjan Rout, bebeğin sadece ayaklarının toprağın üzerinde olduğunu fark ettiklerini ve yeni doğanı baş aşağı gömülü bir şekilde boğulmaktan son anda kurtardıklarını söyledi.

Canlı canlı toprağa gömülen bebek ölümden kurtarıldı VİDEO

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