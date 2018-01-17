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Canlı yayın yapıp evlerine çağırdıkları çocuğu dövdüler

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, sosyal medyada canlı yayın yaparak 13-14 yaşlarındaki çocuğu döven şahıslar gözaltına alında.

İHA | 17.01.2018 - 13:32..
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde14 Ocak tarihinde, İ.Y. A. ile N. Ö, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştılar. İddialara göre ise İ.Y.A., sosyal medya üzerinden N.Ö.’nün fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafını gören N.Ö. de durumu annesi A.K. ile yakınları D.Ö. (19) ve A.C.’ye (18) anlattı. Bunun üzerine N.Ö. eve davet edildi.

CANLI YAYIN YAPTILAR

Kızının resminin paylaşılmasına sinirlenen anne A.K., eve gelen genç kıza hakaretler savurmaya ve tekme tokat dövmeye başladı. Genç kız tartıştığı N.Ö. ve evdeki şahıslardan A.C. tarafından tartaklanırken bu anları ise D.Ö. isimli şahıs cep telefonuyla kaydederek sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınladı.

Canlı yayın yapıp evlerine çağırdıkları çocuğu dövdüler

ŞÜPHELİNİN 25 SUÇ KAYDININ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Görüntüleri ihbar kabul eden Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, önce olayın yaşandığı yeri tespit etti. Eve baskın düzenleyen ekipler, anne A.K., N.Ö., D.Ö. , A.C. ve olay anında yine evde bulunan E.Y.K.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerden A.K., D.Ö. ve A.C. emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilirken, şüphelilerden D.Ö. ve A.C.D.’nin daha önce 25 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Yaşı küçük olan N. Ö.’nün çocuk şubedeki ifade işlemleri sürdüğü bildirildi.

Canlı yayın yapıp evlerine çağırdıkları çocuğu dövdüler

ÇOCUKTAN SOYUNMASINI İSTEDİLER

Dayak anı görüntülerinin başlarında adeta sorgulanan genç kıza önce anne tarafından tokat atılıyor. Sonra odadaki diğer kadın ve erkekler de bir köşede oturan ve korktuğu her halinden belli olan kız çocuğuna aralıklarla vurmaya başlıyor. Küfür ve hakaretlerin havada uçuştuğu görüntülerde, genç kızı saçından sürüklenip tekme tokat dövülüyor. Görüntülerin sonunda aynı kadın genç kızdan soyunmasını istiyor ve canlı yayın bu noktada kesiliyor.

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