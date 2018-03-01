Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee şehrinden yayın yapan yerel kanal Fox6'nın sabah programında henüz şafak sökmemişti. Canlı yayında gökyüzünü çekmekte olan kameralara uçan bir şeyler takıldı.

GÖKYÜZÜNDE GRUP HALİNDE GEZEN CİSİMLER

Yer yer hızla süzülerek uçuşan beyaz cisimleri kimileri martı sürüsü olarak açıklarken kimileri de larvalara benzetti. Parıltılı olmalarının martı olması ihtimalini çürüttüğünü düşünenler, cisimlerin bir grup uzaylı olabileceğini iddia etti.

Canlı yayına yansıyan cisimler kafaları karıştırdı VİDEO