Habertürk canlı yayınında Cansu Canan Özgen'in sunumuyla ekrana gelen Öteki Gündem programında konuklar arasında tartışma çıktı.

AYETLERE HİKAYE Mİ DİYORSUNUZ

Anlattıklarına İlahiyatçı Prof. Şinasi Gündüz'ün "hikaye" ve "öykü" demesi üzerine sinirlenen Teyfur Erdoğdu, "Siz Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine hikaye mi diyorsunuz?" diye tepki gösterdi.

Böyle bir şey söylemediğini ifade eden Gündüz, ağzından çıkmayan sözler yüzünden suçlandığını söyledi.

Canlı yayında ayetlere hikaye dedin tartışması VİDEO

SUNUCU ARAYA GİRDİ

Bu sırada araya giren Cansu Canan Özgen, Şinasi Gündüz'ün bu ifadeyi kullanmadığını belirterek tartışmanın büyümesini engelledi.

SÖZLERİM MANİPÜLE EDİLDİ

Programın devamında ikili arasında kısa tartışmalar devam ederken Şinasi Gündüz, sözlerinin sürekli manipüle edildiğini söyledi.

RUHBANLIK YAPMAYIN

"İlahiyatçı" diye bir kavramın olmadığını ifade eden Teyfur Erdoğdu, Şinasi Gündüz'e "Ruhbanlık yapmayın" dedi.

RUHBAN OLMADIĞIMI HERKES BİLİR

Gündüz de "Benim ruhban olmadığımı, ruhbanlığa kesinlikle karşı olduğumu herkes bilir" diye cevap verdi.