taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.214
USD
3,9685
EURO
4,6661
ALTIN
163,69
PETR
63,1600

Canlı yayında ayetlere hikaye dedin tartışması

Sunucu Cansu Canan Özgen, canlı yayında konukları arasında çıkan tartışmayı sakinleştirmek için elinden geleni yaptı.

22.11.2017 - 10:31
  1. Haberler
  2. Gündem
Canlı yayında ayetlere hikaye dedin tartışması

Habertürk canlı yayınında Cansu Canan Özgen'in sunumuyla ekrana gelen Öteki Gündem programında konuklar arasında tartışma çıktı.

AYETLERE HİKAYE Mİ DİYORSUNUZ

Anlattıklarına İlahiyatçı Prof. Şinasi Gündüz'ün "hikaye" ve "öykü" demesi üzerine sinirlenen Teyfur Erdoğdu, "Siz Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine hikaye mi diyorsunuz?" diye tepki gösterdi.

Böyle bir şey söylemediğini ifade eden Gündüz, ağzından çıkmayan sözler yüzünden suçlandığını söyledi.

Canlı yayında ayetlere hikaye dedin tartışması

Canlı yayında ayetlere hikaye dedin tartışması VİDEO

SUNUCU ARAYA GİRDİ

Bu sırada araya giren Cansu Canan Özgen, Şinasi Gündüz'ün bu ifadeyi kullanmadığını belirterek tartışmanın büyümesini engelledi.

Canlı yayında ayetlere hikaye dedin tartışması

SÖZLERİM MANİPÜLE EDİLDİ

Programın devamında ikili arasında kısa tartışmalar devam ederken Şinasi Gündüz, sözlerinin sürekli manipüle edildiğini söyledi.

Canlı yayında ayetlere hikaye dedin tartışması

RUHBANLIK YAPMAYIN

"İlahiyatçı" diye bir kavramın olmadığını ifade eden Teyfur Erdoğdu, Şinasi Gündüz'e "Ruhbanlık yapmayın" dedi.

RUHBAN OLMADIĞIMI HERKES BİLİR

Gündüz de "Benim ruhban olmadığımı, ruhbanlığa kesinlikle karşı olduğumu herkes bilir" diye cevap verdi.

İlginizi Çekebilir
Kılıçdaroğlu 2019 seçimlerindeki hedeflerini anlattı
CHP lideri, büyükşehirleri alacaklarını söyleyerek "Toplumun önderi olacağız, önünde yürüyeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı gerçek yüzünü gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'nın İslam dünyasını karalayarak kendi geleceğini garantiye almaya çalıştığını ifade etti.
Marmara'da akşam saatlerinde yağmur etkili olacak
İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yağmur yağacak.
CHP, NATO skandalına tiyatro demeye devam ediyor
CHP Grup Başkanvekili Altay, NATO skandalına ilişkin yaptığı açıklamanın arkasında olduğunu söyledi, AK Parti'den tepki geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şehit Binbaşı'nın eşi: Herkesi dikkatli olun diye uyardı

Şehit Binbaşı'nın eşi: Herkesi dikkatli olun diye uyardı

41
Eski kaymakam Kadir Güntepe hakim karşısına çıktı

Eski kaymakam Kadir Güntepe hakim karşısına çıktı

90
ABD'ye Türkiye soruldu: Siyasi ilişkiler evlilik gibidir

ABD'ye Türkiye soruldu: Siyasi ilişkiler evlilik gibidir

78
BAE Komutanı: İki ülke kardeş gibi

BAE Komutanı: İki ülke kardeş gibi

365
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözü Muharrem İnce'nin üzerinde

Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözü Muharrem İnce'nin üzerinde

71
Dolar ve euroda son durum

Dolar ve euroda son durum

263
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM