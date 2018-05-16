Türkiye, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere hazırlanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısındaki adaylar yine proje ortaya koyamadı.

Vatandaşın önüne somut bir proje koyamayan adaylar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni yıkmayı planladıklarını tekrar tekrar söylemeye başladı.

Konuyla ilgili gelen açıklamalar Habertürk canlı yayınında değerlendirildi.

Programın konuklarından Elif Dördüncü Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun içi boş iddiasını tekrar gündeme getirmek istedi.

ALTIN KLOZET, LAVABO

Aydemir, Beştepe'de altın kaplı klozet ve lavaboların olduğunun söylendiğini ifade etti.

KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİASIYDI, YALAN

Bunun üzerine Mustafa Şen, "Gidin görün, standart bir devlet dairesi. Bu Kılıçdaroğlu'nun bir iddiasıydı: Tövbe estağfirullah... Bunların hepsi yalan." dedi.

Canlı yayında Beştepe tartışması VİDEO