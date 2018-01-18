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Canlı yayında çocuğa dayak atan şüpheliler serbest kaldı

Antalya'da görüntüsünü sosyal paylaşım sitesinde yayınlayan arkadaşı İ.Y.A.'yı evine çağırıp darp eden Nesibe Ö. ve ailesi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

DHA | 18.01.2018 - 16:53..
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 14 Ocak Pazar günü iddiaya göre, İ.Y.A. adlı genç kız, arkadaşı Nesibe Ö.'nün bir görüntüsünü sosyal paylaşım sitesinde yayınladı. Bunun üzerine iki arkadaşın arası açıldı.

Canlı yayında çocuğa dayak atan şüpheliler serbest kaldı

CANLI YAYINDA DAYAK ATTILAR

Nesibe Ö., konuyla ilgili konuşmak için İ.Y.A.'yı, annesi Ayşe K. ve yakınları Doğu Ö., Eda Yaren K. ve Aziz Can D.'nin bulunduğu eve çağırdı. İ.Y.A'yı evde annesi ve yakınlarıyla döven Nesibe Ö., bu anları da kamerayla çekip sosyal medya hesabından canlı yayınladı.

Canlı yayın yapıp evlerine çağırdıkları çocuğu dövdüler

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ortaya çıkmasının ardından Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Ocak'ta yaptığı operasyonla Nesibe Ö., Ayşe K. (45), Doğu Ö. (19), Aziz Can D. (20) ve Eda Yaren K.'yi (17) gözaltına alındı.

Canlı yayında çocuğa dayak atan şüpheliler serbest kaldı

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDILAR

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifade işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Şüphelilerden Doğu Ö., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. 'Hürriyeti yoksun kılma' ve 'darp' suçlamalarıyla sulh ceza hakimliğine çıkarılan Ayşe K., Nesibe Ö., Aziz Can D. ve Eda Yaren K. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Canlı yayında çocuğa dayak atan şüpheliler serbest kaldı

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