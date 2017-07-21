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Canlı yayında 'deve sidiği' tartışması

Habertürk TV'de yayınlanan bir televizyon programında deve sidiğinin şifa olduğu yönündeki hadisin doğruluğu tartışıldı.

21.07.2017 - 11:53
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Canlı yayında deve sidiği tartışması

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Taslaman ile Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ebubekir Sifil, Habertürk TV'de Veyis Ateş'in konuğuydu.

Programda "Hadisler İslam'da hüküm çıkarmak için referans kaynağı mıdır, değil midir?" sorusunun cevabı tartışılırken deve sidiği konusundaki hadis tartışmaya neden oldu.

"MANTIĞA AYKIRI"

Prof. Dr. Caner Taslaman, deve sidiği'nin Peygamber Efendimiz tarafından tavsiye edildiğini anlatan hadisin mantığa aykırı olduğunu savundu. Gerekçe olarak ise Dünya Sağlık Örgütü'nün 'Corona virüsünden korunmak için deve sidiği içilmemesi gerektiğini önermesi'ni gösterdi.

Taslaman, deve sidiği içtiği için hayatını kaybeden insanların olduğunu söylerken bunun uydurma bir hadis olabileceğini ifade etti.

Canlı yayında 'deve sidiği' tartışması

"DİNİN BİR PARÇASI OLARAK GÖRÜYORSA İÇSİN"

Canlı yayın sırasında getirdiği deve sidiğini masanın üzerine koyan Taslaman Yrd. Doç. Dr. Ebubekir Sifil'e "Tedavi olarak görüyor ve dinin bir parçası olduğunu savunuyorsa uygulamalı olarak içsin" dedi.

"BİRÇOK HASTALIK İÇİN SİDİK ÖNERİLİYOR"

Taslaman'ı dinleyen Ebubekir Sefil "Bu hadis son derece saih bir hadistir. Burda ilmi bir mesele konuşuyoruz sokak ağzına çeviriyorsunuz. Birçok hastalık için İbni Sina sidik öneriyor. Ama ifade edildiği gibi lıkır lıkır içmek şeklinde değil. Bu bir ilaç, devenin sütüyle birlikte içilirse şifadır." dedi.

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