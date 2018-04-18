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Canlı yayında erken seçim atışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihini açıklamasıyla birlikte, canlı yayında açıklamalarda bulunan vekiller birbirine göndermede bulundu.

Haber Merkezi | 18.04.2018 - 18:02..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yapılan görüşmeden sonra, seçimlerin 24 Haziran'da yapılacağı açıklandı.

Seçimlerin ardından canlı yayında açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay restleşti.

"BU ANI NOT EDİN"

"Gidişleri güle güle olsun" diyen Engin Altay'a, AK Parti'li Turan, "Bu anı not edin, kim gitti kim kaldı, tüm halk görecek. İttifakın yüzde 60'dan fazla oy alacağını düşünüyorum" şeklinde cevap verdi.

Canlı yayında erken seçim atışması

Canlı yayında seçim restleşmesi VİDEO

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