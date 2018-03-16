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Canlı yayında gazeteciye kadınlığı üzerinden hakaret

Habertürk'ün konuklarından Doç. Dr. Ahmet Kasım Han, programın takipçisi gazeteci Esra Öztürk'e, yaptığı yorumdan dolayı kadınlığı üzerinden hakaret etti.

Haber Merkezi | 16.03.2018 - 23:43..
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Canlı yayında gazeteciye kadınlığı üzerinden hakaret

Habertürk TV'deki Nedir ne değildir?'in konuklarından Doç. Dr. Ahmet Kasım Han, programın takipçilerinden gazeteci Esra Öztürk'ün yaptığı yoruma, kadınlara yönelik hakaretle cevap verdi.

KIBRIS - FİLİSTİN YORUMU KADINLIĞI ÜZERİNDEN HAKARET YEDİRTTİ

'Doğu Akdeniz'deki enerji savaşları' başlıklı konuşmada ekrana getirilen haritaya tepki göstererek, "Kıbrıs ve Filistin" üzerinden dikkat çeken Esra Öztürk'ün yorumlarına canlı yayında hakaret geldi.

İşte Esra Öztürk'ün yorumları;

Canlı yayında gazeteciye kadınlığı üzerinden hakaret

Canlı yayında gazeteciye kadınlığı üzerinden hakaret

Doç. Dr. Ahmet Kasım Han'dan kadın gazeteciye hakaret VİDEO

KADINLAR ÜZERİNDEN HAKARET EDİLDİ

Canlı yayında sosyal medyadaki yorumları da takip eden Ahmet Kasım Han, gazeteci Esra Öztürk'ün yorumları üzerine, "Akşam evde ne yemek pişireceğini düşünme noktasında bir takım fikir beyan etmek refleksine girmek gerkesiz. Sınırlar nereden çizilmiş?, hepimiz biliyoruz." dedi.

Ahmet Kasım'ın ardından programın sunucusu da, "Sevgili seyirciler, sevgili sosyal medya kullanıcıları niye böyle sabırsız niye böyle çok anlayış göstermez hallere bürünüyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Canlı yayında gazeteciye kadınlığı üzerinden hakaret

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