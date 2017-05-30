Gökhan Günaydın'la Bahadır Erdem'in hakaret tartışması

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına CHP'li eski vekil Gökhan Günaydın'la Prof.Dr. Bahadır Erdem'in hakaret tartışması damga vurdu.

Canlı yayında hakaret tartışması VİDEO

Tartışmaya giren ikili birbirlerine kızarak 'bana hakaret ettin' tartışmasına girdi. Gökhan Günaydın, Bahadır Erdem'i "OHAL komisyonunu övüyorsunuz. Nasıl översiniz?" diye sordu. Erdem ise, "Ben sizin gibi CHP'li değilim. CHP'nin 'eski' bir milletvekili de değilim. CHP'nin sözleriyle konuşmak zorunda hiç değilim." dedi.

AHMET HAKAN'IN ÇABASI YETERLİ OLMADI

Tartışma bir süre daha devam etti. Araya giren Ahmet Hakan, "Aziz mübarek gün yapmayın, değerli konuklarım" dedi. Ancak Erdem, "Terbiyesizliğin haddi olmalı. Siz kim oluyorsunuz da bana hakaret ediyorsunuz" dedi. Tartışma sürünce program reklama girdi.