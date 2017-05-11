İsrail'in en eski bir kaç televizyonundan biri olan Kanal 1'in kapatıldığını öğrenen Geula Even, önce İsrail Meclisi'nin kararını okudu ardından da yutkunarak izleyicilere veda etmeye çalıştı.

BU KADAR HIZLI BEKLENMİYORDU

Kanal 1'in de bağlı olduğu İsrail Yayıncılık Kurumu'nun kapatılma kararının bir süredir konuşulduğu ancak televizyon çalışanlarının bu denli hızlı bir adım beklemediği belirtiliyor.

VEDAYA FIRSAT TANINMADI

Aynı kanalda ekran önünde ve gerisinde çalışanlar, uygun bir veda yapmalarına fırsat tanınmamasını da eleştirdi.

İsrail Yayıncılık Kurumu'nun farklı bir isimle ve daha küçük ölçekli bir yapıyla devam edeceği ifade ediliyor.

Canlı yayında kanalının kapatıldığını öğrenen sunucu VİDEO