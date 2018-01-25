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Canlı yayında kim kime yaslanıyor tartışması

CHP'li Öztürk Yılmaz Doğu Perinçek'i Rusya'ya yaslanmakla suçladı, Perinçek de CHP'li vekili Amerika'ya yaslanmakla suçladı.

Haber Merkezi | 25.01.2018 - 11:22..
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Canlı yayında kim kime yaslanıyor tartışması

Habertürk canlı yayınında Didem Arslan Yılmaz'ın sunumuyla ekrana gelen Türkiye'nin Nabzı programında sert tartışmalar yaşandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nın masaya yatırıldığı programda Öztürk Yılmaz Rusya'ya bir yaslanmanın olduğunu söyledi.

Canlı yayında kim kime yaslanıyor tartışması VİDEO

"SİZ YASLANMA HALİNDESİNİZ"

Yılmaz'ın bu sözleri üzerine Doğu Perinçek, "Kimseye yaslanmak yok. Siz yaslanma halindesiniz. Siz Amerika'nın psikolojik harekatında yer alıyorsunuz. Genel başkanınız da, siz de, Tuncay Özkan da bu görevi yapıyor." dedi.

"BEN YASLANMAM"

CHP'li Yılmaz da, "Yaslanmıyoruz, bakın bütün konuşmamda diyorum ki; ben yaslanmam." ifadelerini kullandı.

Canlı yayında kim kime yaslanıyor tartışması

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