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Canlı yayında laiklik tartışması

CNN Türk'te müftülere nikah yetkisinin konuşulduğu programda laiklik tartışmasında gerginlik yaşandı.

18.10.2017 - 22:30
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Canlı yayında laiklik tartışması

Ahu Özyurt'un sunduğu Türkiye'nin Gündemi programında, müftülere nikah yetkisi tartışıldı.

"LAİKLİK ATATÜRK TARAFINDAN DELİNDİ"

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, müftülere resmi nikah yetkisi tartışmasında laikliğe değinerek, "Laiklik ilkesi bile Atatürk tarafından o kadar çok delindi." dedi. Örnek olarak da Atatürk'ün cenaze namazının kılındığını gösterdi.

"NE ALAKASI VAR"

Eski devlet bakanı Önay Alpago, Sofuoğlu'nun açıklamalarına ise tepki gösterdi: Cenaze namazı kılınması ile laikliğin delinmesinin ne alakası var. Nasıl böyle dersiniz, laikliğin delinmesi ne demek.

Canlı yayında laiklik tartışması VİDEO


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