Ahu Özyurt'un sunduğu Türkiye'nin Gündemi programında, müftülere nikah yetkisi tartışıldı.

"LAİKLİK ATATÜRK TARAFINDAN DELİNDİ"

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, müftülere resmi nikah yetkisi tartışmasında laikliğe değinerek, "Laiklik ilkesi bile Atatürk tarafından o kadar çok delindi." dedi. Örnek olarak da Atatürk'ün cenaze namazının kılındığını gösterdi.

"NE ALAKASI VAR"

Eski devlet bakanı Önay Alpago, Sofuoğlu'nun açıklamalarına ise tepki gösterdi: Cenaze namazı kılınması ile laikliğin delinmesinin ne alakası var. Nasıl böyle dersiniz, laikliğin delinmesi ne demek.

Canlı yayında laiklik tartışması VİDEO



