taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.765
USD
3,8042
EURO
4,5163
ALTIN
156,29
PETR
65,1800

Canlı yayında önden-arkadan milliyetçi kavgası

Habertürk canlı yayınına katılan anketçi Hakan Bayrakçı ile hukukçu Selman Öğüt arasında milliyetçilik tartışması yaşandı.

Haber Merkezi | 26.12.2017 - 04:41..
  1. Haberler
  2. Medya
Canlı yayında önden-arkadan milliyetçi kavgası

Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında, FETÖ tutuklu ve hükümlülerine yönelik tek tip kıyafet konusu tartışıldı.

Anketçi Hakan Bayrakçı, programın bir yerinde Türkiye'nin dünyada giderek yalnızlaştığını savunurken, hukukçu Selman Öğüt ise buna katılmadığını belirtti. Bayrakçı da ülkenin değerleriyle ilgili "Buradaki herkes sizden önde ölüme koşar" şeklinde konuşunca, Selman Öğüt'ün tepkisiyle karşılaştı.

"MİLLİYETÇİLİĞİMİN ZEKATINI VERSEM, SIKLETİNİ ALIR GÖTÜRÜR"

Öğüt, "Arkadan gelir ne demek. Bu dışlayıcı mantıktan dolayı kaybediyorsunuz. Milliyetçiliğimin zekatını versem, sizin sıkletinizi alır götürür." sözleriyle tepki gösterdi.

Tartışmanın giderek sertleşmesi üzerine, Didem Arslan Yılmaz araya girerek konuyu değiştirdi ve ortamı yatıştırdı.

Canlı yayında önden-arkadan milliyetçi kavgası

İlginizi Çekebilir
Tufan Türenç Hürriyet'ten kovuldu
Hürriyet gazetesi Yazı İşleri Müdürü Tufan Türenç'in gazetedeki görevine son verildi.
Kim Milyoner Olmak İster'de yeni deyim üreten yarışmacı
Kim Milyoner Olmak İster'de genç yarışmacı, "Ne kadar ekmek..." şeklinde başlayan sözün devamına yanlış yanıt verdi.
Çağla Şıkel ile Alişan'ı dizisi tutmadı
'Dostlar Mahallesi' isimli dizi reytingde 13. sıraya yerleşerek yapımcısını hayal kırıklığına uğrattı.
Necip Fazıl Ödülleri Töreni'ne damga vuran klip
4'üncüsü gerçekleşen Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde gösterilen "Ne F-16 durabilir gencin karşısında ne de tank" klibi izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tuzla'daki hasta eden kokunun kaynağı araştırılıyor

Tuzla'daki hasta eden kokunun kaynağı araştırılıyor

66
Tuzlalı vatandaşlar: Nefes alamıyoruz

Tuzlalı vatandaşlar: Nefes alamıyoruz

16
İBB Tuzla'daki kokunun kaynağını açıkladı

İBB Tuzla'daki kokunun kaynağını açıkladı

78
Tuzlalıları paniğe sevkeden kokunun sorumlusu aranıyor

Tuzlalıları paniğe sevkeden kokunun sorumlusu aranıyor

38
İstanbul Valisi'nden Tuzla'daki koku hakkında açıklama

İstanbul Valisi'nden Tuzla'daki koku hakkında açıklama

20
Canlı yayında önden-arkadan milliyetçi kavgası

Canlı yayında önden-arkadan milliyetçi kavgası

21
Dünyanın en büyük doğalgaz platformu Prelude denizlerde

Dünyanın en büyük doğalgaz platformu Prelude denizlerde

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM