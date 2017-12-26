Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında, FETÖ tutuklu ve hükümlülerine yönelik tek tip kıyafet konusu tartışıldı.

Anketçi Hakan Bayrakçı, programın bir yerinde Türkiye'nin dünyada giderek yalnızlaştığını savunurken, hukukçu Selman Öğüt ise buna katılmadığını belirtti. Bayrakçı da ülkenin değerleriyle ilgili "Buradaki herkes sizden önde ölüme koşar" şeklinde konuşunca, Selman Öğüt'ün tepkisiyle karşılaştı.

"MİLLİYETÇİLİĞİMİN ZEKATINI VERSEM, SIKLETİNİ ALIR GÖTÜRÜR"

Öğüt, "Arkadan gelir ne demek. Bu dışlayıcı mantıktan dolayı kaybediyorsunuz. Milliyetçiliğimin zekatını versem, sizin sıkletinizi alır götürür." sözleriyle tepki gösterdi.

Tartışmanın giderek sertleşmesi üzerine, Didem Arslan Yılmaz araya girerek konuyu değiştirdi ve ortamı yatıştırdı.

Canlı yayında önden-arkadan milliyetçi kavgası