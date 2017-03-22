Canlı yayında pişti olan sunucular

Türk televizyonlarında yaşanan canlı yayın kazalarına pişti olma durumları da eklendi. Bloomberg sunucuları canlı bağlantıyla birbirlerine bağlandıklarında üçünün de kırmızı renk bluz giydiği görüldü.

"KIRMIZIYI BİR YERDE DAĞITIYORLARDI BİZ Mİ ALDIK GEÇERKEN"

Sunuculardan Aslı Şafak, bu durumla şu ifadelerle ironi yaptı: "Ay bu ne ya?! Tarihe bir not düşelim, sözleşip mi geldik biz buraya. Kırmızıyı bir yerde dağıtıyorlardı biz mi aldık geçerken. Nedir bu kırmızılar. Yakalar da aynı dikkatinizi çekerim."

Canlı yayında pişti olan Bloomberg sunucuları

