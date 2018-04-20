taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.389
USD
4,0456
EURO
4,9806
ALTIN
174,77
PETR
73,3000

Canlı yayında 'Seni başkan yapacağız' sloganı atıldı

Eyüp Sultan Camisi'ne giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cami çıkışı vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Haber Merkezi | 20.04.2018 - 15:49..
  1. Haberler
  2. Gündem
Canlı yayında 'Seni başkan yapacağız' sloganı atıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

BAŞKAN SLOGANLARI

Erdoğan gündeme dair açıklamalarda bulunurken, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar "Seni başkan yapacağız" sloganları attı.

Cumhurbaşkanı'na 'Seni başkan yapacağız' sloganları

Erdoğan şöyle konuştu:

ZATEN SAHALARDAYDIK

"Zaten sahalardan çıkmadık, sahalardaydık. Sayın Başbakanımla beraber İzmir ve İstanbul hariç 79 vilayeti dolaştık. Öyle günler oldu ki İstanbul'da aynı anda 3 ilçeyi taradım. 3 ilçede hem kapalı spor salonunda hem dışarıda meydan mitingi yaptım. Bizim kampanya başladı. Manifestomuzu açıklayacağız. Bununla ilgili ekibim çalışıyor. Bizim inşallah seçim beyannamesi diye ifade edilen biz onu manifesto diyoruz. Biz onu büyük ihtimalle İstanbul kongremize yetiştirmeye çalışacağız. Miletvekillerinin tamamıyla bir toplantı yaptı. Bu toplantı ile birlitke zaten tüm vekillerimize şu anda o heyecanı vermiş durumdayız. YSK'nın takvimi açıklaması ile birlikte de biz şu anda hazırladığımız takvimi masaya yatıracağız. Kendi yol haritamızı uygulamaya koyacağız. Temayül yoklamasını yine yapmayı düşünüyoruz. Tüm iller bu konuda çalışmalarını yapmış durumdalar. Cuma günü Genişletilmiş İl Başkanları toplantımızda da bu yol haritasını tüm teşkiklatımla paylaşacağım.

BAHÇELİ'YLE GÖRÜŞMEMİZDEN SONRA ADIMIMIZI ATTIK

Sayın Bahçeli ile yaptığımız görüşmeden sonra adımımızı attık. Daha önce de 3 bizim, 3 de MHP'den olmak üzere arkadaşlarımızın bu süreç içinde bir hazırlık dönemi oldu. Arkadaşlarımız bu çalışmayı devam ettirecekler. Bu çalışmalar parlamentoya da yansımaya başladı."

Olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisiyle ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan şöyle konuştu:

KUMPAS VAR

"Bu konu bizi gerçekten ciddi manada üzdü. İstanbul'a dün akşam indiğim anda buna şahit oldum. Bir defa bu futbol teröründen öte de bir şey, burada ayrıca burada bir kumpas da var. Çünkü dikkat ettiyseniz olay hep korner köşelerinde oldu, dört tane korner köşesinde. Tam atış yapılacakken bunlar oldu. Tribünlerdeki bu olayı, birileri organize etti, bunlar kendiliğinden olay şeyler değil. Sahada her şey gayet güzel, Quaresma korneri kullanacak, çakmak falan atılıyor. Böyle bir şey olmaz ki. Diğer yandan bakıyorsunuz Şenol hocanın başına gelen olay, bunlar kabullenebilir şeyler değil. Tolga keşke yanlış şeylerin içine girmemiş olsaydı ama Şenol hocaya yapılanı affetmek mümkün değil. Şenol hocayı, Fikret ve Aziz başkanı aradım. Hepsi bu durumdan çok müştekiler, kızgınlar. Türkiye'de sahalarımızın üzerindeki hep fair-play diye laf ediyoruz ama uygulamaya gelince böyle bir şey yok. Üzen diğer bir şey hanımlarımızın, kızlarımızın tribünlere gitmesini istememizin sebebi neydi, fair-play'in sağlanmasıydı. Temennim odur ki alınacak tedbirlerle, ki zaman zaman bazı tedbirler alındı, bakalım TFF ne gibi çalışma yapacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, hükümet olarak üzerine gideceğiz."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Meclis'te 'erken seçim' görüşmeleri
Erken seçim görüşmeleri TBMM Genel kurulu'nda başladı.
CHP'li Didem Engin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklaması beklenirken, CHP'li farklı isimlerden art arda adaylık açıklamaları geliyor.
Binali Yıldırım: ABD kendi işine baksın
Başbakan Yıldırım gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD'nin erken seçim açıklamasına tepki gösteren Yıldırım "ABD kendi işine baksın." dedi.
Reuters'a göre Kılıçdaroğlu aday olmayacak
İngiliz haber ajansı, CHP'de yaşanan son gelişmeleri aktardı. Reuters'a göre parti içerisinde İlhan Kesici'nin ismi öne çıkmaya başladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Öztürk Yılmaz cumhurbaşkanlığına aday oldu

Öztürk Yılmaz cumhurbaşkanlığına aday oldu

732
Aziz Yıldırım: Kirli kumpas devam ediyor

Aziz Yıldırım: Kirli kumpas devam ediyor

445
Beşiktaş İdari Sorumlusu'nu koridorda darbettiler

Beşiktaş İdari Sorumlusu'nu koridorda darbettiler

168
15 yeni üniversite kuruluyor

15 yeni üniversite kuruluyor

146
Fenerbahçe: Tahrik edildik

Fenerbahçe: Tahrik edildik

218
Fikret Orman: Oyuncularım hakeme sordu

Fikret Orman: Oyuncularım hakeme sordu

149
Çipras'ın Meis ziyareti alay konusu oldu

Çipras'ın Meis ziyareti alay konusu oldu

39
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM