Canlı yayında 'Seni başkan yapacağız' sloganı atıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

BAŞKAN SLOGANLARI

Erdoğan gündeme dair açıklamalarda bulunurken, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar "Seni başkan yapacağız" sloganları attı.

Cumhurbaşkanı'na 'Seni başkan yapacağız' sloganları

Erdoğan şöyle konuştu:

ZATEN SAHALARDAYDIK

"Zaten sahalardan çıkmadık, sahalardaydık. Sayın Başbakanımla beraber İzmir ve İstanbul hariç 79 vilayeti dolaştık. Öyle günler oldu ki İstanbul'da aynı anda 3 ilçeyi taradım. 3 ilçede hem kapalı spor salonunda hem dışarıda meydan mitingi yaptım. Bizim kampanya başladı. Manifestomuzu açıklayacağız. Bununla ilgili ekibim çalışıyor. Bizim inşallah seçim beyannamesi diye ifade edilen biz onu manifesto diyoruz. Biz onu büyük ihtimalle İstanbul kongremize yetiştirmeye çalışacağız. Miletvekillerinin tamamıyla bir toplantı yaptı. Bu toplantı ile birlitke zaten tüm vekillerimize şu anda o heyecanı vermiş durumdayız. YSK'nın takvimi açıklaması ile birlikte de biz şu anda hazırladığımız takvimi masaya yatıracağız. Kendi yol haritamızı uygulamaya koyacağız. Temayül yoklamasını yine yapmayı düşünüyoruz. Tüm iller bu konuda çalışmalarını yapmış durumdalar. Cuma günü Genişletilmiş İl Başkanları toplantımızda da bu yol haritasını tüm teşkiklatımla paylaşacağım.

BAHÇELİ'YLE GÖRÜŞMEMİZDEN SONRA ADIMIMIZI ATTIK

Sayın Bahçeli ile yaptığımız görüşmeden sonra adımımızı attık. Daha önce de 3 bizim, 3 de MHP'den olmak üzere arkadaşlarımızın bu süreç içinde bir hazırlık dönemi oldu. Arkadaşlarımız bu çalışmayı devam ettirecekler. Bu çalışmalar parlamentoya da yansımaya başladı."

Olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisiyle ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan şöyle konuştu:

KUMPAS VAR

"Bu konu bizi gerçekten ciddi manada üzdü. İstanbul'a dün akşam indiğim anda buna şahit oldum. Bir defa bu futbol teröründen öte de bir şey, burada ayrıca burada bir kumpas da var. Çünkü dikkat ettiyseniz olay hep korner köşelerinde oldu, dört tane korner köşesinde. Tam atış yapılacakken bunlar oldu. Tribünlerdeki bu olayı, birileri organize etti, bunlar kendiliğinden olay şeyler değil. Sahada her şey gayet güzel, Quaresma korneri kullanacak, çakmak falan atılıyor. Böyle bir şey olmaz ki. Diğer yandan bakıyorsunuz Şenol hocanın başına gelen olay, bunlar kabullenebilir şeyler değil. Tolga keşke yanlış şeylerin içine girmemiş olsaydı ama Şenol hocaya yapılanı affetmek mümkün değil. Şenol hocayı, Fikret ve Aziz başkanı aradım. Hepsi bu durumdan çok müştekiler, kızgınlar. Türkiye'de sahalarımızın üzerindeki hep fair-play diye laf ediyoruz ama uygulamaya gelince böyle bir şey yok. Üzen diğer bir şey hanımlarımızın, kızlarımızın tribünlere gitmesini istememizin sebebi neydi, fair-play'in sağlanmasıydı. Temennim odur ki alınacak tedbirlerle, ki zaman zaman bazı tedbirler alındı, bakalım TFF ne gibi çalışma yapacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, hükümet olarak üzerine gideceğiz."