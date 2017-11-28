CNN Türk'te ekrana gelen Tarafsız Bölge programında Amerika'da görülen Reza Zarrab davasına ilişkin değerlendirilmelerde bulundu.
İDDİANAMEDE NE VAR TARTIŞMASI
Programın konuklarından Avukat Alaaddin Varol, Zarrab davasında 17/25 Aralık kumpasının söz konusu iddianamede yer aldığını ifade etti.
Bu söyleme şiddetle karşı çıkan Hukukçu Uğur Poyraz, "Al sana iddianame, yok." dedi.
Canlı yayında tartışma çıktı, Ahmet Hakan reklama gitti VİDEO
REKLAM ARASI
İkili arasında yaşanan tartışmaları dindiremeyen Ahmet Hakan, reklama giderek stüdyodaki gerilimin artmasını önledi.