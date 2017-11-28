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Canlı yayında tartışma çıktı, Ahmet Hakan reklama gitti

Reza Zarrab davasının masaya yatırıldığı programda konuklar arasında çıkan tartışmayı dindiremeyen Ahmet Hakan, reklama gitmek zorunda kaldı

Haber Merkezi | 28.11.2017 - 07:22..
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AHMET

CNN Türk'te ekrana gelen Tarafsız Bölge programında Amerika'da görülen Reza Zarrab davasına ilişkin değerlendirilmelerde bulundu.

İDDİANAMEDE NE VAR TARTIŞMASI

Programın konuklarından Avukat Alaaddin Varol, Zarrab davasında 17/25 Aralık kumpasının söz konusu iddianamede yer aldığını ifade etti.

Bu söyleme şiddetle karşı çıkan Hukukçu Uğur Poyraz, "Al sana iddianame, yok." dedi.

Canlı yayında tartışma çıktı, Ahmet Hakan reklama gitti VİDEO

REKLAM ARASI

İkili arasında yaşanan tartışmaları dindiremeyen Ahmet Hakan, reklama giderek stüdyodaki gerilimin artmasını önledi.

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