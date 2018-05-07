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Canlı yayında kazalardan bahsederken kaza oldu

Yağmurlu havalarda sürücülerin daha dikkatli olması konusunda uyarıların yapıldığı canlı yayında, trafik kazası meydana geldi.

Haber Merkezi | 07.05.2018 - 18:24..
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Canlı yayında kazalardan bahsederken kaza oldu

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan yağışlı hava, günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken, trafikte de ekstra yoğunluk yaşanıyor.

Yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yollarda trafik kazaları da kaçınılmaz oluyor.

Canlı yayında kazalardan bahsederken kaza oldu

Canlı yayında trafik kazası VİDEO

KAZADAN KONUŞURKEN ARKADA KAZA OLDU

NTV'de, trafik kazalarına dikkat çekmek için yapılan canlı yayınında iki araç birbiriyle çarpıştı.

Zincirlikuyu’dan yayın yapan Korhan Varol’un konuğu AK Parti Erzurum milletvekili ve TBMM Ulaştırma Komisyonu Sözcüsü Mustafa Ilıcalı, Türkiye’de meydana gelen trafik kazalarına ilişkin vahim istatistikleri anlattı.

Canlı yayında kazalardan bahsederken kaza oldu

Yağışlı havalarda sürücülerin çok dikkatli olması gerektiğini, kazaların böyle havalarda daha fazla yaşandığını söyleyen Ilıcalı daha sözlerinin tamamlayamadan yayının yapıldığı yerin hemen yanında trafik kazası meydana geldi.

Kazanın yaşanmasının hemen ardından kamera objektifi bir minibüs ile otomobilin karıştığı kaza mahalline döndü.

Canlı yayın sırasında gerçekleşen kaza sonrası bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

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