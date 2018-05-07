Canlı yayında kazalardan bahsederken kaza oldu

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. İki lider de 1. turda seçileceklerine inandıklarını söyledi.

1 AK Parti'nin yaptırdığı anketin sonuçları Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AK Parti anketle kamuoyunun nabzını tuttu. Buna göre Erdoğan ilk turda kazanıyor. AK Parti oy oranını korusa da yeni sistem için 49,5 yetersiz...

2 Merkez Bankası'ndan dolara hamle TCMB'nin rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırını düşürmesi ve 2.2 milyar dolarlık dövizin bankaların kullanımına geçecek olması ile dolar geriledi.

3 Muharrem İnce'nin CHP Genel Merkezi'nde asansör krizi Partililerin kalabalık bir şekilde asansöre binmesi, asansörün hareket etmesini engelledi. İnce, uyarısına rağmen asansörden inen kimse olmayınca sinirlendi.

4 TFF'nin Fatih Terim'e ödeyeceği tazminat Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fatih Terim'e sözleşmesini haksız yere fesih ettiği gerekçesiyle yaklaşık 9 Milyon TL faiziyle tazminat ödemesine karar verildi.

5 Son 2 hafta kala ikili ve üçlü averaj hesabı Süper Lig'in 32. haftası 2 maç dışında tamamlandı. G.Saray şampiyonluk yolunda bir adım önde olmasına rağmen ilk 4 sırayı ikili veya üçlü averaj belirleyebilir.

6 Rusya Devlet Başkanı Putin yeni dönemi için yemin etti Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mart ayında düzenlenen seçimlerde elde ettiği zaferin ardından bugün dördüncü dönemi için yemin ederek 6 yıllık görev süresine başladı.