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Canlı yayının ardından intihar

Antalya'da bir kişi, sosyal paylaşım sitesi üzerinden canlı yayın yaptığı sırada intihar etti.

25.02.2017 - 15:02
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Antalya'da bir süre önce eşinden ayrılan işçi emeklisi 52 yaşındaki Azmi Tekocak, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı canlı yayında kendisini iple asarak intihar etti.

BİR ÇOCUĞU VARDI

Olay, öğle saatlerinde Kepez İlçesi Ahatlı Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Eşinden kısa süre önce ayrılan bir çocuk babası Azmi Tekocak, sabah saatlerinde önce traş oldu sonra takım elbise giyip kravat taktı.

CANLI YAYINDA İNTİHAR

Bu anlarını cep telefonu kamerasıyla çeken Tekocak, ardından oturduğu çatı katının tavanına ip bağladı. Tekocak ardından sosyal paylaşım sitesi facebook hesabından canlı yayın yapmaya başladı. Cengiz Kurtoğlu'na ait 'Gidiyorum' adlı şarkıyı da açarak sesi yayına veren Tekocak, ipi boynuna geçirerek kendini astı. Canlı yayını fark ederek eve gelen yakınları Azmi Tekocak'ın ipte asılı cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri ve sağlık görevlilerinin incelemesinden sonra Tekocak'ın cesedi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

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