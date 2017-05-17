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Cannes Film Festivali terörün gölgesinde başlıyor

70'inci Cannes Film Festivali geniş güvenlik önlemleri altında başlayacak.

17.05.2017 - 00:51
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Cannes Film Festivali terörün gölgesinde başlıyor

Cannes'da festival için hazırlıklar tamamlanırken, olağanüstü hal altında gerçekleşecek festival için bu yıl şehirdeki güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı.

Şehrin festival döneminde en yoğun caddesi olan Croisette'e, yaklaşık 400 büyük beton saksı yerleştirildi.

Cannes Film Festivali terörün gölgesinde başlıyor

YEREL POLİSE İLK KEZ SİLAH DAĞITILDI

Şehirde yerel polis memurlarına ilk kez silah dağıtılırken, Cannes tren istasyonu ve Nice havaalanında askerlere koruma görevi verildi.

Görev başındaki Jandarma birliklerine ise kurşun geçirmez yelek dağıtıldı.

Cannes Film Festivali terörün gölgesinde başlıyor

Diğer taraftan yaklaşık 80 gönüllü, şüpheli gördükleri durumları polise bildirmek için görev yapacak.

Şehirde bulunan 550 güvenlik kamerası da sürekli izlenecek.

Cannes Film Festivali terörün gölgesinde başlıyor

YAKLAŞIK 200 BİN ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Cannes'a sadece 33 kilometre uzaklıktaki Nice şehrinde geçen 14 Temmuz'da kamyonla düzenlenen saldırıda 86 kişi hayatını kaybetmiş 100'den fazla kişi yaralanmıştı. Beton saksıların özellikle bu tip bir saldırının önüne geçmek için konulduğu tahmin ediliyor.

Cannes Film Festivali terörün gölgesinde başlıyor

12 gün sürecek festival için Cannes'a yaklaşık 200 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Cannes Film Festivali terörün gölgesinde başlıyor

Cannes Film Festivali terörün gölgesinde başlıyor

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