Cannes Film Festivali terörün gölgesinde başlıyor

Cannes'da festival için hazırlıklar tamamlanırken, olağanüstü hal altında gerçekleşecek festival için bu yıl şehirdeki güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı.



Şehrin festival döneminde en yoğun caddesi olan Croisette'e, yaklaşık 400 büyük beton saksı yerleştirildi.

YEREL POLİSE İLK KEZ SİLAH DAĞITILDI

Şehirde yerel polis memurlarına ilk kez silah dağıtılırken, Cannes tren istasyonu ve Nice havaalanında askerlere koruma görevi verildi.



Görev başındaki Jandarma birliklerine ise kurşun geçirmez yelek dağıtıldı.





Diğer taraftan yaklaşık 80 gönüllü, şüpheli gördükleri durumları polise bildirmek için görev yapacak.



Şehirde bulunan 550 güvenlik kamerası da sürekli izlenecek.

YAKLAŞIK 200 BİN ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Cannes'a sadece 33 kilometre uzaklıktaki Nice şehrinde geçen 14 Temmuz'da kamyonla düzenlenen saldırıda 86 kişi hayatını kaybetmiş 100'den fazla kişi yaralanmıştı. Beton saksıların özellikle bu tip bir saldırının önüne geçmek için konulduğu tahmin ediliyor.





12 gün sürecek festival için Cannes'a yaklaşık 200 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.