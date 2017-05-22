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Cannes'a katılan Fahriye Evcen'i kameralar yine görmedi

Geçtiğimiz yıl Cannes'te boy gösteren ancak kimsenin dikkatini çekmeyen güzel oyuncu Fahriye Evcen, bu yıl da aynı kaderi yaşadı.

22.05.2017 - 09:10
  1. Haberler
  2. Magazin

70. Cannes Film Festivali kapsamında "The Meyerowitz Stories" filminin gösterimine oyuncu Fahriye Evcen de katıldı.

FOTOĞRAFLARI ALAY KONUSU OLMUŞTU

Ünlü oyuncu geçtiğimiz yıl da Cannes'de boy göstermişti. Ancak ortaya çıkan fotoğraflar Türk basınında alay konusu olmuştu. Evcen'in poz verirken arkasında bulunan dikkatini çekmediği fotoğraflara yansımıştı.

Cannes'a katılan Fahriye Evcen'i kameralar yine görmedi

YİNE AYNI SENARYO

Benzer görüntülerin bu yıl da yaşandığı dikkat çekiyor. Güzel oyuncu kırmızı halıda yürürken arkasındaki basın mensupları başka bir yöne bakıyor.

Cannes'a katılan Fahriye Evcen'i kameralar yine görmedi

Cannes'a katılan Fahriye Evcen'i kameralar yine görmedi

Cannes'a katılan Fahriye Evcen'i kameralar yine görmedi

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