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Cannes'da Nuri Bilge Ceylan coşkusu

Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filmi Cannes Film Festivali'nde gösterildi. Altın Palmiye için yarışan film sayesinde Ceylan, büyük alkış aldı.

Haber Merkezi | 19.05.2018 - 12:15..
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Cannes'da Nuri Bilge Ceylan coşkusu

71. Cannes Film Festivali'nin büyük ödülü Altın Palmiye'de yarışan Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Ahlat Ağacı (The Wild Pear Tree) filmi büyük beğeni aldı.

15 DAKİKA DURMADAN ALKIŞLADILAR

Ahlat Ağacı'nın gösterimin ardından sahneye gelen Ceylan ve film ekibi tam 15 dakika boyunca alkışlandı.

Nuri Bilge Ceylan'ın filmi Cannes'da ayakta alkışlandı VİDEO

Cannes'da Nuri Bilge Ceylan coşkusu

Büyülü gösterime; yönetmen Nuri Bilge Ceylan, yapımcı Zeynep Özbatur Atakan, yazar Ebru Ceylan, oyuncular Akın Aksu, Hazar Ergüçlü, Doğu Demirkol (başrol), Murat Cemcir (başrol), Bennu Yıldırımlar, Serkan Keskin, Öner Erkan, Kubilay Tuncer ile yazar Ebru Ceylan gibi isimlerin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat Gül ve Uluslararası Boğaziçi Film Başkanı Ogün Şanlıer de katıldı.

Cannes'da Nuri Bilge Ceylan coşkusu

FİLMİN KONUSU

Üniversiteyi bitirip memleketine geri dönen 20’li yaşlarındaki Sinan, kitabını basabilecek bir sponsor ararken hem ailesiyle ilgili sorunlarla yüzleşiyor hem de bir dönem tanıdığı insanlarla yeniden buluşuyor. Geçmiş muhasebeleriyle birlikte gelen bu karşılaşmalar en temelde Sinan’ın kendisiyle yüzleşmesiyle sonuçlanıyor. Doğu Demirkol’un başarılı performansıyla sivrildiği Ahlat Ağacı, özellikle ilk yarısında mizahı bolca kullanıyor. Öğretmen, yazar, asker, imam ve inşaatçı gibi karakterler üzerinden günümüz Türkiyesine dair geniş bir portre çizen film dede, baba ve oğulu kapsayan 3 jenerasyonun arasındaki güç savaşlarını, özünde ne denli benzer olduklarını gözler önüne sererek işliyor.

Cannes'da Nuri Bilge Ceylan coşkusu

Cannes'da Nuri Bilge Ceylan coşkusu

Cannes'da Nuri Bilge Ceylan coşkusu

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