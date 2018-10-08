Cansu Dere dolar nedeniyle evini taşıyor

Piyasalarda dolar dalgalanmasına neden olan spekülasyonlar, dolarla kira veren ünlüleri de vurdu. ABD'nin dünyaya açtığı ekonomik savaş dolaylı olarak Cansu Dere'yi de vurdu.
5 BİN DOLAR KİRA
Cansu Dere, dolardaki değer değişimleri nedeniyle yıllardır oturduğu Bebek’teki evinden taşınma kararı aldı.
Oyuncu ve manken Cansu Dere-FOTO GALERİ
Dere'nin şu anki kira bedelinin 5 bin dolar olduğu belirtiliyor. Yani ayda yaklaşık 31 bin TL.
TL'YE DÖNECEK
Dere'nin geçtiğimiz hafta emlakçılarda ev aramaya başladığı öğrenildi. Ünlü oyuncunun oturacağı evin kirasını TL üzerinden ödemek istediği belirtiliyor.