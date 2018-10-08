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Cansu Dere dolar nedeniyle evini taşıyor

Oyuncu ve manken Cansu Dere, dolarda yaşanan fiyat değişimi nedeniyle başka bir eve taşınma kararı aldı. Dere'nin evinin aylık kirası 5 bin dolar; yani yaklaşık 31 bin TL.

Haber Merkezi | 08.10.2018 - 17:38..
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Cansu Dere dolar nedeniyle evini taşıyor

Piyasalarda dolar dalgalanmasına neden olan spekülasyonlar, dolarla kira veren ünlüleri de vurdu. ABD'nin dünyaya açtığı ekonomik savaş dolaylı olarak Cansu Dere'yi de vurdu.

Cansu Dere dolar nedeniyle evini taşıyor

5 BİN DOLAR KİRA

Cansu Dere, dolardaki değer değişimleri nedeniyle yıllardır oturduğu Bebek’teki evinden taşınma kararı aldı.

Oyuncu ve manken Cansu Dere-FOTO GALERİ

Dere'nin şu anki kira bedelinin 5 bin dolar olduğu belirtiliyor. Yani ayda yaklaşık  31 bin TL.

Cansu Dere dolar nedeniyle evini taşıyor

TL'YE DÖNECEK

Dere'nin geçtiğimiz hafta emlakçılarda ev aramaya başladığı öğrenildi. Ünlü oyuncunun oturacağı evin kirasını TL üzerinden ödemek istediği belirtiliyor.

Cansu Dere dolar nedeniyle evini taşıyor

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