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Cansu Dere ile Metin Akdülger aşk arifesinde

Cansu Dere ile Metin Akdülger'in Şahsiyet dizisinin seti dışında sık sık buluştuğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 29.04.2018 - 06:11..
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37 yaşındaki Cansu Dere ile 30 yaşındaki Metin Akdülger'in aşkın arifesinde olduğu yazıldı. Dere, dık sık buluştukları yönünde çıkan haberleri ise yalanmadı.

Cansu Dere ile Metin Akdülger aşk arifesinde

"GÜZEL VAKİT GECİRİYORUZ"

Posta'nın haberine göre; Şahsiyet dizisinin başrol oyuncuları Cansu Dere ve Metin Akdülger samimiyeti ilerletmiş.

Setteki yakınlıkları da dikkat çekmeye başlayn ikili, Cansu Dere’nin Bebek’teki evinde buluşuyor.

Cansu Dere, "Sadece arkadaşız, birlikte güzel vakit geçiriyoruz" dese de, Metin Akgülder bu konuda sessiz kalmayı tercih etti.

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