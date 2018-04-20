Cansu Dere'nin evine hırsız girdi

Haluk Bilginer ile Şahsiyet dizisinde başrolü paylaşan Cansu Dere'nin evine giren hırsız, güzel oyuncuyu 500 bin TL'den fazla zarara uğrattı.

SETİN SAATLERİNİ TAKİP ETTİ

Erkan Selah’ın, Bebek-Aşiyan’da bulunan evinde kiracı olarak oturan oyuncunun, setteki çalışma saatlerini takip eden hırsızlar, Dere’yi büyük zarara uğrattı. Evinde kasa olmadığı öğrenilen oyuncunun bu hatası, pahalıya patladı.

Hırsızların, oyuncunun gerçek takılarını alarak, imitasyon aksesuarlarına, iPad’ine ve bilgisayarına ise dokunmadığı öğrenildi. Dere’nin değerli saatlerinin de çalındığı söyleniyor. Hemen polise başvurarak tutanak tutturan oyuncunun zararının 500 bin TL’nin üzerinde olduğu ve çok üzüldüğü de konuşulanlar arasında.