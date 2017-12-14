Cansu Taşkın'a Yılmaz Vural'la çekilen fotoğrafı soruldu

Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural ile çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Cansu Taşkın, bu pozla magazin sayfalarını süsledi.

"NİYE BASINA VERDİN"

Yılmaz Vural, fotoğrafın basında yer almasından sonra Taşkın'ı aradığını söyledi.

Vural, "Yapılacak iş değil, niye bunu basına verdin" sözlerine, Taşkın'ın "Ben de herkes gibi sosyal medyada yayınladım" dediğini belirtti.

"HOŞ BİR ŞEY DEĞİL"

Yılmaz Vural, "Yayınladın ama bak olay nerelere kadar gidiyor. Hoş bir şey değil yaptığın" diye konuştu.

"BENİM BABAM GİBİDİR"

Cansu Taşkın da konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Ünlü model şunları söyledi: "Yılmaz Vural benim babam gibidir. Eşini de çok severim. Haberi farklı yerlere kimse çekmesin. Yılmaz abim nasıl "Cansu bizim çocuğumuz" gibi diyorsa o da benim babam gibidir... Ayrıca o fotoğrafı da silmedim. Hala Instagram hesabımda duruyor."