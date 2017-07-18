taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.911
USD
3,5269
EURO
4,0763
ALTIN
140,60
PETR
49,2700

Çantanın içinden bomba görünümü verilmiş düzenek çıktı

Kocaeli Karamürsel 'de kaldırıma bırakılan çanta, bomba imha uzmanının kontrolünde açılırken, içinden bomba görünümü verilmiş düzenek çıktı.

18.07.2017 - 15:27
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bugün öğle saatlerinde, 4 Temmuz Mahallesi Helvacıoğlu Sokak'ta kaldırıma bırakılan çantayı görenler, içinde bomba olabileceğini düşünerek polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri önlem alarak, güvenlik şeritleri çekti. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden gelen bomba imha uzmanı, üzerinde 'Şok soğuk' yazan çantayı açtı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İç kısmı folyo ile kaplı olan çantada bomba görünümü verilmiş düzenek olduğu görüldü. Bomba imza uzmanı çantayı ve düzeneği incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çantanın içinden bomba görünümü verilmiş düzenek çıktı

Çantanın içinden bomba görünümü verilmiş düzenek çıktı

Çantanın içinden bomba görünümü verilmiş düzenek çıktı

İlginizi Çekebilir
Evine yüzerek gitti para alıp yüzerek poğaça almaya döndü
Şişli'de çok sayıda evi su bastı. Bahçeye dolan su nedeniyle bir genç evine yüzerek girdi.
II. Dünya Savaşından kalma uçak bulundu
Yunanistan açıklarında Amerikan yapımı Martin Baltimore tipi bir bombardıman uçağı tespit edildi.
İsrail askerleri bir Filistinliyi öldürdü
İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde bir Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.
Atalay Filiz'in sağlığı yerindedir raporuna itiraz
3 cinayet ve Resmi belgede sahtecilik suçlarından yargılanan "Seri Katil" Atalay Filiz'in yargılanmasına devam edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Hakan'dan Kadir Mısıroğlu'na salvolar

Ahmet Hakan'dan Kadir Mısıroğlu'na salvolar

552
İstanbul'da sağanak tüm trafiği etkiledi

İstanbul'da sağanak tüm trafiği etkiledi

160
Üsküdar'da esnaf işe yüzerek gitti

Üsküdar'da esnaf işe yüzerek gitti

124
Erdoğan ve Yıldırım Şehitler Abidesi'nin ziyaret etti

Erdoğan ve Yıldırım Şehitler Abidesi'nin ziyaret etti

111
Bora keskin nişancı tüfeğinin tanıtımı

Bora keskin nişancı tüfeğinin tanıtımı

74
İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor

İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor

33
CHP'li Mezitli Belediyesi bedava Atatürk büstü dağıtıyor

CHP'li Mezitli Belediyesi bedava Atatürk büstü dağıtıyor

394
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM