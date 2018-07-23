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Çantasını kaptırmamak için metrelerce sürüklendi

Bursa’da, araçları ile çantasını çaldıkları kadını metrelerce yerde sürükleyen şahıslar yakalanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 23.07.2018 - 12:06..
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Nilüfer ilçesindeki bir iş merkezinin otoparkında, aracını park eden kadının bagajdan eşyalarını almaya çalıştığı sırada yanına beyaz bir otomobil yanaştı.

Çantayı tutup gaza basan şahıslar, çantasını kaptırmamak isteyen kadını metrelerce yerde sürükledi. Eşinin gasbedildiğini gören adam da aracın peşinden koşmak istedi. Ancak o da, ayağı takılması nedeniyle yere düştü.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Olay sonrası polis ekipleri tarafından yakalanan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çantasını kaptırmamak için metrelerce sürüklendi VİDEO

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