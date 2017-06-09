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Caretta carettaların yuva sayısı azaldı

Hava değişimi nedeniyle geçtiğimiz sene 29 olan Antalya Kemer'deki caretta caretta yuvası bu sene 7'ye düştü.

09.06.2017 - 10:26
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caretta caretta

Kemer'e bağlı Ulupınar Mahallesi Çıralı sahilinde hava sıcaklığının düşmesi ve hava değişimleri Caretta caretta yuva sayısını olumsuz etkiledi. Geçen yıl toplam 141 yuva ile rekor kırılırken, 15-30 Mayıs döneminde 29 yuva tespit edildi. Bu yıl 15-30 Mayıs tarihlerinde ise yalnızca 7 Caretta caretta yuvası tespit edildi.

"REKOR KIRMIŞTIK"

Sahildeki Caretta caretta yuvalarının takibi ve kontrolünü yapan Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi eski başkanı Bayram Kütle, "20 yıldır Çıralı'daki kaplumbağaların çalışmalarını yürütmekteyim. Geçen yıl 141 yuva ile rekor kırmıştık. Bu sene bu kadar yuva olacağını tahmin etmiyoruz. Çünkü hava biraz serin geçiyor. Geçen yıl 29 yuvamızın olduğu aynı dönemde şu anda sadece 7 yuva oldu" dedi.

Caretta carettaların yuva sayısı azaldı

"DUYARLILIK BEKLİYORUZ"

Bu yıl genelinde yuva sayısında düşüş beklediklerini vurgulayan Bayram Kütle, havanın serin gitmesi nedeniyle Caretta carettaların kıyıya çıkmadığını belirtti. Turistler ve yerli halktan Caretta caretta yuvalarına saygılı olmasını isteyen Bayram Kütle, "Onlar dünyada nesli tükenmekte olan bir tür. Biz burada gereken önlemleri alıyoruz ama herkesin bu önlemlere duyarlı olması lazım. Bunu bekliyoruz insanlardan. Her yuvanın başına adam koysan bunu zapt edemezsiniz. Çünkü ilk olarak insanlarımızda duyarlılık lazım ve bunlar da nesillerini burada sürdürebilsin. Çünkü başka yerde üreme şansları yok. Bu gördüğünüz kumsalda üreme şansları var. Biz de bu yerleri işgal edersek dünyada nesli tükenecek demektir" diye konuştu.

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