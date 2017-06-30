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'Carettalar beyaz tenlileri denizanası sanıp ısırıyor'

Antalya'da caretta carettaların insanları ısırdığı iddiaları üzerine Gökoğlu açıklama yaptı.

30.06.2017 - 14:33
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Antalya'da caretta carettaların denizde yüzenleri ısırdığı iddiaları üzerine Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, öğleden sonra güneş ışınlarının eğik yansıması nedeniyle açlık dürtüsü ortaya çıkan caretta carettaların, denizanası zannettiği beyaz tenli kişilerin tenine dokunduğunu, korkulacak bir durumun olmadığını söyledi.

'Carettalar beyaz tenlileri denizanası sanıp ısırıyor'

10 TATİLCİ ISIRIK ŞİKAYETİYLE HASTANELERE BAŞVURDU

Yuvalama dönemi başlayan caretta carettalar, Antalya kumsallarına yumurta bırakmaya başladı. Caretta carettalar özellikle kent merkezindeki Lara ve Konyaaltı sahiline çıkarak yumurta bıraktıktan sonra yeniden denize dönüyor. Lara- Kundu sahiline gelen caretta carrettaların bazı yerli ve yabancı turistleri ısırdığı iddia edildi. 10 tatilcinin ısırık şikayetiyle hastanelere başvurduğu kaydedildi.

'Carettalar beyaz tenlileri denizanası sanıp ısırıyor'

ISIRMA VAKALARI LARA, BELEK VE SİDE'DE

Caretta caretta ısırığı nedeniyle panik yaşanması üzerine AÜ Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, korkulacak bir durum olmadığını söyledi. Doç. Dr. Gökoğlu, caretta caretta kaplumbağalarının ısırma vakalarının Lara, Belek ve Side sahillerinde gerçekleştiğini kaydetti. Kayalık ve derinliği olan kıyılarda bu olayların yaşanmadığını vurgulayan Doç. Dr. Gökoğlu şunları söyledi:
"Kaplumbağalar üreme dönemine girdi. Kıyıda popülasyon yoğunlaştı. Su ısısı artınca, hayvanın beslenme fizyolojisi de arttı. Caretta carettaların beslenme prosedürünün içinde denizanaları var. Öğleden sonra güneş ışınları eğik gelmeye başladığı zaman, karşıda insan vücudu özellikle beyaz tenliler ısırılıyor. Parlama sonucu canlı beyaz tenli kişinin hareket eden bölgesini denizanası zannediyor ve ısırıyor. Derin ve kayalık bölgede bu durum yaşanmaz. Alanya, Gazipaşa'da bu durumları göremezsiniz. Eylül ayına kadar carettaların sahillerimizde görünmesi devam eder."

'Carettalar beyaz tenlileri denizanası sanıp ısırıyor'

"KİMSENİN ETİNİ KOPARMADI"

Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, caretta carettalardan korkulmaması gerektiğini söyledi. Bunun turizme zarar verecek bir durum olmadığını da vurgulayan Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu şöyle dedi:
"Bu ısırma vakaları genelde 15.00- 16.00 saatleri arasında gerçekleşiyor. Korkulacak bir durum yok. Vakalara baktığım zaman ısırma değil ezme şekli var. Küçük bir kızarıklık yapıyor. Caretta ile yüzmeniz o bölgenin ne kadar temiz olduğunu ve doğal yaşamın devam ettiğinin en büyük göstergesidir. İnsanlarımız gönül rahatlığıyla denize girmeye devam edebilir. Kimseyi daha kaplumbağa yemedi ya da etini koparmadı. Kaplumbağa zaten çırpındığınız an hemen kaçar."

'Carettalar beyaz tenlileri denizanası sanıp ısırıyor'

'Carettalar beyaz tenlileri denizanası sanıp ısırıyor'

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