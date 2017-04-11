Cari açık rakamları açıklandı

Buna göre; cari işlemler açığı, bir önceki yılın Şubat ayına göre 564 milyon dolar artarak 2 milyar 527 milyon dolar olarak gerçekleşti.

33 MİLYAR 747 MİLYON DOLAR

Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 33 milyar 747 milyon dolar oldu. Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 546 milyon dolar artarak 2 milyar 491 milyon dolar yükselmesi etkili oldu.

Diğer taraftan, aynı dönemde ikincil gelir dengesinden kaynaklanan net girişler 230 milyon dolar azalarak 154 milyon dolar, hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirler ise 200 milyon dolar artarak 519 milyon dolar oldu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 20 milyon dolar tutarında artarak 502 milyon dolar yükseldi. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 26 milyon dolar azalarak 645 milyon dolar oldu.

YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NET GİRİŞLER

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı), bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyon dolar azalarak 270 milyon dolar tutarında gerçekleşti. Portföy yatırımları 907 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 331 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 179 milyon dolar net alım yaptığı görüldü.

Yurtdışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak, genel hükümet 335 milyon dolar net geri ödeme, bankalar ise 245 milyon dolar net borçlanma gerçekleşti. Diğer yatırımlar, 2 milyar 10 milyon dolar tutarında net giriş gerçekleşti.

Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 625 milyon dolar net azalış, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları da 936 milyon dolar tutarında net artış kaydetti.

Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 135 milyon dolar ve 280 milyon dolar net borçlanma, bankacılık sektörü ise 256 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervler 576 milyon dolar arttı.