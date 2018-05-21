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Çarmelik Kervansarayı tarım müzesine dönüştürülecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen, tarihi Çarmelik Kervansarayı'na hareketlilik kazandırılacak.

AA | 21.05.2018 - 10:21..
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Çarmelik Kervansarayı tarım müzesine dönüştürülecek

Restorasyonu Turizm Bakanlığı" class="eshtag">Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen, Evliya Çelebi'nin 17'nci yüzyılda yazdığı Seyahatname'de de bahsettiği Çarmelik Kervansarayı'nın bölge turizmine hareketlilik getirmesi bekleniyor.

Çarmelik Kervansarayı tarım müzesine dönüştürülecek

TARIM MÜZESİ OLACAK

Büyükşehir Belediyesi, kervansarayın daha da iyi değerlendirilmesi için Türkiye'nin en büyük tarım müzesi ile tarımsal eğitim ve araştırma merkezi kurmak için çalışmalara başladı.

Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, amaçlarının muhteşem yapısı ile dikkat çeken Çarmelik Kervansarayı'nın bilinirliğini artırmak olduğunu belirterek, tarım ve turizm şehri Şanlıurfa'ya Türkiye'nin en büyük tarım müzesinin yakışacağını ifade etti.

Çarmelik Kervansarayı tarım müzesine dönüştürülecek

"TARIM MATERYALELERİNİ MÜZEDE SERGİLEYECEĞİZ"

Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Şanlıurfa bir tarım şehri. Şanlıurfa’da bir tarım havzasının oluşması gerekiyor. Bugüne kadar tarımsal birikim olarak insanlarımız arasında kırsal yerleşim birimlerimizde oluşmuş olan zenginliği tarihe yolculuk eden bu kervansarayda sergilemenin doğru olacağını düşünüyoruz. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın elindeki tarımda kullanılan eski tüm materyalleri müzeye getirmelerini istiyoruz" dedi.

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