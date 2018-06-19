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Caro Emerald İstanbul'da konser verecek

Hollandalı sanatçı Caro Emerald, 25. İstanbul Caz Festivali kapsamında 12 Temmuz akşamı sahne alacak.

AA | 19.06.2018 - 12:20..
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Cazın fenomen isimi olarak bilinen Hollandalı sanatçı Caro Emerald, İstanbul'da hayranlarıyla bir araya gelecek.  25. İstanbul Caz Festivali kapsamında konser verecek olan sanatçı, müzik dünyasının enerjisi en yüksek seslerinden biri olarak kabul ediliyor.

Back It Up ve A Night Like This gibi hit parçalarının sahibi Emerald, 12 Temmuz akşamı sevenleriyle buluşacak.

MÜZİK KARİYERİ

11 yaşında şarkı söylemeye başlayan sanatçı sesinin jazz tınılarına olan yatkınlığıyla öğretmenlerinin de dikkatini çekmişti.

Klasik jazz eğitimi sonrası vokal koçluğu ve stüdyo çalışmaları yapan Emerald, 2007 yılında Back It Up şarkısının demo kaydını seslendirmesinin ve Amsterdam'da katıldığı yerel bir televizyon programının ardından dinleyicilerin büyük ilgisi ile karşılaşınca Deleted Scenes From The cutting Room Floor başlıklı ilk albümünü çıkardı.

Caro Emerald İstanbul'da konser verecek

ALBÜMÜ ÇOK SATAN LİSTESİNE GİRDİ

1940 ve 1950'li yılların film ve müzik konseptinden yola çıkılarak hazırlanan albümle büyük başarı yakalayan ünlü sanatçı, Hollanda'da 30 hafta 1 numarada kaldı ve İngiltere listelerinde en çok satanlar arasına giren albüm oldu.

Pek çok ülkede Platin ve Altın Plak ödülleri kazanan sanatçının bir sonraki albümü The shocking Miss Emerald ile de Türkiye yabancı müzik pop kategorisinde ilgi topladı.

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