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Çarpıp kaçan aracı düşen plaka ele verdi

Diyarbakır'da aşırı hız sonucu bir aracın arkadan çarptığı otomobildeki 2'si çocuk 3 kişi yaralanırken, kaçan sürücü, aracının düşen plakası sayesinde aranıyor

İHA | 29.07.2018 - 06:03..
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Kayapınar ilçesi 75 Metrelik yol üzerinde meydana gelen kazada, Elazığ yönüne giden 21 AAD 911 plakalı otomobile aynı yönde seyreden ve aşırı hızlı olduğu belirtilen 34 RMZ 27 plakalı araç arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil kaldırıma çarparak takla attı. İstanbul plakalı araç kısa bir süre bekledikten sonra olay yerinden süratle uzaklaşırken, ters dönen araç ise çevredeki vatandaşların yardımıyla düzeltildi. Araçta bulunan 4 kişi de vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan 2’si çocuk 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Çarpıp kaçan aracı düşen plaka ele verdi

DÜŞEN PLAKANIN SAHİBİ ARANIYOR

Kazaya tanık olan vatandaşlar, çarpmanın şiddetiyle Diyarbakır plakalı otomobilin takla attığını ifade ederek, çarpan aracın süratli olduğunu ve kısa bir süre bekledikten sonra kaçtığını ama plakasının düştüğünü söylediler. Plaka olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilirken, kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.

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