Dün geceden beri bir video dolaşıma sokuldu. Birgün, Cumhuriyet ve T24 gibi iktidara düşmanlık etmek için uğradığımız en ağır hakaretlere rağmen Türkiye'nin karşısında yer alan medya da bu videoyu sonuna kadar çarpıtarak kullandı.

TÜRKİYE'Yİ KÖTÜLEMEK İÇİN VİDEOYU ÇARPITTILAR

Videoda Hollanda polisinin saldırısına uğrayan AK Partili Türkler aralarında konuşuyor ve içlerinden birisi "Bizi tutuklamazlar, burası Türkiye mi?" dediğini iddia ettiler. Oysa ki gerçek çok başkaydı.

TÜRK PROTESTOCULARDAN HOLLANDA POLİSİNE TEPKİ

Söz konusu videoda, Hollanda polisi köpeklerle, atlarla saldırıya geçiyor ve oradaki Türk protestocular buna tepki gösteriyor. O sırada bir insanımız, Hollanda polisine "Gel lan gel, burada da vur bakalım, gel vur" şeklindeki sözlerle bağırıyor. O kişiyi, yanındaki başka bir Türk protestocu uyarıyor ve aralarında şu diyalog geçiyor:

Çarpıtılan 'Burası Türkiye mi' videosu ve gerçekler VİDEO

İŞTE O DİYALOG: BURA TÜRKİYE'NİN TOPRAKLARI

- Bu nasıl iş ya. Hadi gel vur, gel vur. Burada da vur hadi.

- Abi sus sus. Bizi içeri atacaklar.

- Nere atacaklar ya. Bura Türkiye'nin toprakları.